Экстрасенсы держат это в секрете: 7 вещей, которые приносят в дом счастье и благодать

Счастье и гармония в доме — это не только результат наших поступков и слов. Мудрые люди уверены: пространство, в котором мы живём, хранит особую энергетику. Каждая вещь в доме несёт свой отпечаток и способна либо усиливать чувство уюта, либо наоборот — создавать тревогу. Экстрасенсы говорят, что существуют предметы, которые словно притягивают благодать и наполняют жильё светом. Их не случайно веками берегли в семьях и передавали из поколения в поколение.

1. Живые цветы и растения

Какие предметы должны быть в доме, если хотите процветания и счастья. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Lordn

Комнатные растения очищают воздух, но не только. Считается, что зелёная энергия успокаивает, снимает тревогу и укрепляет семейные связи. Особенно сильной считается фиалка — символ нежности и взаимной заботы. А денежное дерево, по народным поверьям, привлекает достаток.

2. Икона или священный образ

В каждом доме издревле было место для иконы или оберега. Экстрасенсы утверждают: духовные символы становятся защитным щитом, который отводит беды и помогает сохранить мир в семье. Важно лишь, чтобы образ занимал достойное место, а не пылился в углу.

3. Колокольчик или звонкий амулет

Колокольчики: как они притягивают счастье в дом? Фото © «Шедеврум»

Тонкий звон колокольчика очищает пространство от тяжёлой энергии. Недаром в старину колокольный перезвон прогонял нечистую силу. Маленький колокольчик в доме, по словам практиков, создаёт ощущение лёгкости и защищённости, а также помогает быстрее восстанавливаться после ссор.

4. Хлебница с настоящим хлебом

Свежий хлеб всегда был символом достатка. Экстрасенсы советуют, чтобы в доме никогда не пустовала хлебница — даже маленький кусочек считается хранителем тепла и уюта. Это не просто еда, а знак того, что в доме есть основа жизни, и она притягивает новые блага.

5. Фонтан или сосуд с водой

Вода и фонтаны: почему экстрасенсы скрывают, насколько это мощный оберег для дома? Фото © «Шедеврум»

Живая вода — источник энергии. Даже небольшой декоративный фонтанчик или чаша с чистой водой создаёт ощущение обновления. По поверьям, вода забирает негатив и приносит спокойствие, а журчание помогает мыслям течь мягче, избавляя от тяжести.

6. Семейные фотографии

Фотографии предков и счастливые кадры с близкими — это не просто память. Экстрасенсы говорят, что они «закрепляют» энергию рода, создавая невидимый мост между поколениями. Такой уголок помогает чувствовать поддержку и привлекает в дом гармонию.

7. Свечи и огонь

Как свечи помогают в дом притягивать благодать, уют и счастье? Фото © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Огонь — древнейший символ очищения. Даже простая свеча вечером наполняет комнату теплом и мягким светом, прогоняя тревоги. Экстрасенсы советуют хотя бы раз в неделю зажигать свечу и мысленно просить о мире и счастье для своего дома.