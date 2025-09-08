Будет штормить не по-детски: Каким зодиакам придётся выживать до 11 сентября из-за полнолуния в Рыбах

Полнолуние прошло 7 сентября вместе с полным лунным затмением. Вы могли наблюдать на небе кроваво-красный диск — мы рассказывали, почему он возникает, где можно было его посмотреть и почему это такой важный период не только в астрономии, но и в астрологии. Затмение прошло 7-го числа в 23:55, а полная луна наблюдалась с 21:11 7 сентября до 04:53 8-го в знаке зодиака Рыбы. Теперь начинается убывающая фаза Луны. Но затмение с полнолунием всё ещё оказывают влияние на нашу жизнь. Рассказываем в материале, у кого из знаков зодиака будут проблемы с 8-го по 11 сентября.

Знак зодиака Рыбы

Представители знака зодиака Рыбы — это те, кто с 8-го по 11 сентября 2025 года будет чувствовать себя максимально противоречиво. С одной стороны, полнолуние прошло в их знаке, и это должно помочь. Но проблема в том, что оно кончилось, теперь у нас убывающая Луна в знаке зодиака Овен. А это тригон Огня. Рыбы нашли свой дом в тригоне Воды. Это напрямую повлияет на эмоциональную сферу. Тайные страхи и желания перейдут в резкие перепады настроения, необъяснимые эмоции, ощущение подавленности или растерянности.

Знак зодиака Дева

Так как знак зодиака Дева находится в астрологической оппозиции к главному знаку полнолуния, созвездию Рыб, то и у представителей осеннего знака могут возникнуть проблемы. Полнолуние и затмение задели сферы ваших партнёрских интересов, подсветив противоречия по линии друзья/враги. Может появиться внезапный конфликт интересов, но не стоит пытаться решить его усилением контроля или жёсткой критикой. Важно — услышать противоположную сторону.

Знак зодиака Рак

Для знака зодиака Рак, как представителя тригона Воды, любые лунные воздействия — это большой эмоциональный удар. С 8-го по 11 сентября «афтершоки» полнолуния с затмением коснутся и вас. Эти три дня могут быть насыщены негативом. То есть Рак по гороскопу будет впитывать в себя тяжёлые эмоции окружающих, как полиуретановая губка 1941 года или настоящее морское животное рода Porifera. К сожалению, с 8-го по 11 сентября негатив будет к вам «цепляться». Постарайтесь как можно меньше общаться с токсичными людьми, но как можно чаще бывать на природе, смотреть доброе кино.

Знак зодиака Козерог

Для представителей знака зодиака Козерог 8, 9, 10 и 11 сентября будут тяжёлым периодом. «Афтершоки» полнолуния затронут вашу жизнь по оси работа/здоровье. Это значит, что вам не следует геройствовать и перегружать себя. Можно будет отказаться от тяжёлых задач потому, что последствия от них проявятся сразу же, с 8-го по 11-е число. Делегируйте свои задачи, не пытайтесь сделать большой рывок в направлении неизвестности, в целом не пытайтесь в эти три дня заняться тем, что для вас нехарактерно. Тело может заявить о себе усталостью, апатией или выгоранием, особенно если раньше вы его по большей части игнорировали.

Знак зодиака Водолей

На Кровавую Луну 7 сентября 2025 года знак зодиака Рыбы управлял всей эмоциональной и чувственной сферой. Но после такого полнолуния главное — остановиться и перезагрузиться. Это справедливо и для Водолеев по гороскопу. Знак зодиака у вас смелый, бунтарский, потому тянет к свободе, вы любите инновации и вообще новые впечатления. Но с этим 8, 9, 10 и 11 сентября лучше быть осторожнее. Наоборот, постарайтесь в эти дни избегать новых для себя занятий.

Знак зодиака Стрелец

После полного лунного затмения в знаке зодиака Рыбы 7 сентября опасности поджидают ещё и Стрельцов по гороскопу. Постарайтесь не искать уюта где-то во внешнем мире, лучше найдите тепло внутри себя и отталкивайтесь от этого. Ваши бытовые задачи могут внезапно увеличиться в числе, но это ненадолго. Со стороны семьи, ближних и дальних родственников тоже могут возникнуть сюрпризы. Не выводите обсуждения в плоскость ссоры, помните — скоро это закончится, причём довольно приятным для вас образом.