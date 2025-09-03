Лунное затмение 7 сентября: Чем опасна Кровавая Луна, что важно успеть до неё и топ-5 запретов
В воскресенье, 7 сентября 2025 года, на ночном небе возникнет Кровавая Луна — полное лунное затмение. Почему это так важно и какая у этого явления энергетика? Как к нему подготовиться, что под запретом? Life.ru рассказывает, как встречать Кровавую Луну.
Уже 7 сентября 2025 года мы сможем наблюдать полное лунное затмение. Почему это так важно? Обложка ©
Сейчас у нас идёт коридор затмений, который начался 31 августа, а закончится 28 сентября. И второе важное событие в этот период — лунное затмение 7 сентября под страшным названием «Кровавая Луна». Где и как наблюдать это астрономическое явление? Что нужно успеть сделать, пока не настанет 7 сентября? И какие действия эзотерики не рекомендуют предпринимать в день затмения? Рассказываем все подробности в материале.
Что такое Кровавая Луна, каков её механизм
Кровавая Луна — это лунное затмение. Диск окрашивается в красный, поэтому такое название.
Итак, мы знаем, что Кровавая Луна — это лунное затмение. Но как оно работает? Почему светило для землян предстаёт в красном цвете? Во время лунного затмения Солнце, Земля и Луна выстраиваются в идеально прямую линию. Планета начинает отбрасывать тень в виде конуса. Когда спутник попадает в эту тень, он перестаёт получать полный свет звезды. И тут в игру вступает Рэлеевское рассеяние. Это механизм, согласно которому свет (или другое излучение) рассеивается на частицах, гораздо меньших, чем длина его волны. На самом деле свет Солнца, как и отражающийся на Луне свет, не является белым. Он состоит из всех цветов радуги. Но когда спутник попадает в конусообразную тень Земли, остаётся только самый прочный цвет из этого спектра — красный. Там самая большая длина волны.
Где смотреть лунное затмение 7 сентября
Кровавую Луну 7 сентября можно будет посмотреть много где. Иногда даже не выходя из дома. Фото © Shutterstock / FOTODOM / muratart
Где будет видно полное лунное затмение 7 сентября 2025 года? На всей территории России! И в принципе в Северном полушарии. Над Пензой, над Москвой и над Санкт-Петербургом ночью взойдёт Кровавая Луна. Это явление не такое тонкое, как парад планет, поэтому оно будет видимо с Земли даже в мегаполисе со всем его световым загрязнением. Но приятнее, конечно, смотреть такое небесное шоу на природе.
Точное время лунного затмения 7 сентября
Полное лунное затмение 7 сентября начнётся в 18:28 по московскому времени. Оно будет с нами на протяжении пяти часов, а то и больше. Пик затмения придётся с 20:31 до 21:53 по московскому времени, это будет его максимум. Красная Луна пробудет в тени Земли 1 час 22 минуты и будет видна особенно ярко. Затмение закончится в 23:55 мск.
Что надо успеть сделать до полного лунного затмения 7 сентября
Обязательно постарайтесь до 7 сентября завершить эти дела. От них зависит исход года. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Iryna Imago
Кровавая Луна в сентябре — это серьёзное явление с точки зрения астрологии. Затмение — период, когда потусторонние энергии — как светлые, так и тёмные — активизируются и влияют на жизнь людей напрямую. Поэтому перед затмением так важно успеть сделать эти дела:
- Сделать в доме генеральную уборку.
- Провести обряд чистки жилища при помощи свечей или соли.
- Закрыть плотной тканью зеркала, чтобы в дом не проскочили злые духи.
- Сформулировать и записать на бумаге то, от чего вы хотели бы избавиться.
- Завершить серьёзные проекты, если есть такая возможность.
Что запрещено делать во время лунного затмения
Во время лунного затмения стоит лишний раз не попадаться на глаза высшим силам. Фото © Shutterstock / FOTODOM / TippaPatt
Полное затмение спутника Земли называют Кровавой Луной не только из-за цвета. Это важное, но в то же время опасное время. Граница, которая отделяет физический мир от мира сущностей и энергий, истончается. Как добрые, так и злые духи могут появиться в земном плане. Поэтому лучше не делать этих вещей на Кровавую Луну 7 сентября:
- Нельзя давать и брать в долг деньги и вещи.
- Запрещено подписывать важные документы, контракты, начинать гражданские дела в суде.
- Планировать свадьбу на Кровавую Луну точно не стоит.
- Во время лунного затмения 7 сентября лучше не пользоваться услугами косметологов.
- Беременным женщинам лучше не смотреть на лунное затмение.
А что можно будет делать 7 сентября?
Во время полного лунного затмения 7 сентября можно и нужно заниматься духовными практиками: молиться, медитировать и, может быть, даже практиковать йогу. Кроме того, на Кровавую Луну иногда очень интересно погадать. Граница между мирами истончилась, можно спросить совета у сущностей, которые обитают по ту сторону. А ещё вы можете на лунное затмение помечтать, построить планы. Но только удостоверьтесь, что приступите к их воплощению только с 8 или 9 сентября.
Цвет Луны во время затмения не всегда одинаковый. Он может варьироваться от ярко-медного и оранжевого до тёмно-кровавого и даже почти серого. Это зависит от состояния земной атмосферы в момент затмения. Если воздух чистый, то затмение будет светлее. Ожидайте не красный цвет, а оранжевый. Если в вашем регионе недавно извергались вулканы, Луна может стать очень тёмной, почти бордовой. Если на небе много облаков и пыли, Луна может показаться лишь слегка красной. А может и «посереть», зависит от состояния атмосферы. Посмотрите, кто из богов наших предков благоволит вам: славянский гороскоп на Life.ru.