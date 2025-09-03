Лунное затмение 7 сентября: Чем опасна Кровавая Луна, что важно успеть до неё и топ-5 запретов Оглавление Что такое Кровавая Луна, каков её механизм Где смотреть лунное затмение 7 сентября Точное время лунного затмения 7 сентября Что надо успеть сделать до полного лунного затмения 7 сентября Что запрещено делать во время лунного затмения А что можно будет делать 7 сентября? В воскресенье, 7 сентября 2025 года, на ночном небе возникнет Кровавая Луна — полное лунное затмение. Почему это так важно и какая у этого явления энергетика? Как к нему подготовиться, что под запретом? Life.ru рассказывает, как встречать Кровавую Луну. 3 сентября, 14:30 Уже 7 сентября 2025 года мы сможем наблюдать полное лунное затмение. Почему это так важно? Обложка ©

Сейчас у нас идёт коридор затмений, который начался 31 августа, а закончится 28 сентября. И второе важное событие в этот период — лунное затмение 7 сентября под страшным названием «Кровавая Луна». Где и как наблюдать это астрономическое явление? Что нужно успеть сделать, пока не настанет 7 сентября? И какие действия эзотерики не рекомендуют предпринимать в день затмения? Рассказываем все подробности в материале.

Что такое Кровавая Луна, каков её механизм

Кровавая Луна — это лунное затмение. Диск окрашивается в красный, поэтому такое название.

Итак, мы знаем, что Кровавая Луна — это лунное затмение. Но как оно работает? Почему светило для землян предстаёт в красном цвете? Во время лунного затмения Солнце, Земля и Луна выстраиваются в идеально прямую линию. Планета начинает отбрасывать тень в виде конуса. Когда спутник попадает в эту тень, он перестаёт получать полный свет звезды. И тут в игру вступает Рэлеевское рассеяние. Это механизм, согласно которому свет (или другое излучение) рассеивается на частицах, гораздо меньших, чем длина его волны. На самом деле свет Солнца, как и отражающийся на Луне свет, не является белым. Он состоит из всех цветов радуги. Но когда спутник попадает в конусообразную тень Земли, остаётся только самый прочный цвет из этого спектра — красный. Там самая большая длина волны.

Где смотреть лунное затмение 7 сентября

Кровавую Луну 7 сентября можно будет посмотреть много где. Иногда даже не выходя из дома. Фото © Shutterstock / FOTODOM / muratart

Где будет видно полное лунное затмение 7 сентября 2025 года? На всей территории России! И в принципе в Северном полушарии. Над Пензой, над Москвой и над Санкт-Петербургом ночью взойдёт Кровавая Луна. Это явление не такое тонкое, как парад планет, поэтому оно будет видимо с Земли даже в мегаполисе со всем его световым загрязнением. Но приятнее, конечно, смотреть такое небесное шоу на природе.

Точное время лунного затмения 7 сентября

Полное лунное затмение 7 сентября начнётся в 18:28 по московскому времени. Оно будет с нами на протяжении пяти часов, а то и больше. Пик затмения придётся с 20:31 до 21:53 по московскому времени, это будет его максимум. Красная Луна пробудет в тени Земли 1 час 22 минуты и будет видна особенно ярко. Затмение закончится в 23:55 мск.

Что надо успеть сделать до полного лунного затмения 7 сентября

Обязательно постарайтесь до 7 сентября завершить эти дела. От них зависит исход года. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Iryna Imago

Кровавая Луна в сентябре — это серьёзное явление с точки зрения астрологии. Затмение — период, когда потусторонние энергии — как светлые, так и тёмные — активизируются и влияют на жизнь людей напрямую. Поэтому перед затмением так важно успеть сделать эти дела: Сделать в доме генеральную уборку.

Провести обряд чистки жилища при помощи свечей или соли.

Закрыть плотной тканью зеркала, чтобы в дом не проскочили злые духи.

Сформулировать и записать на бумаге то, от чего вы хотели бы избавиться.

Завершить серьёзные проекты, если есть такая возможность.

Что запрещено делать во время лунного затмения

Во время лунного затмения стоит лишний раз не попадаться на глаза высшим силам. Фото © Shutterstock / FOTODOM / TippaPatt

Полное затмение спутника Земли называют Кровавой Луной не только из-за цвета. Это важное, но в то же время опасное время. Граница, которая отделяет физический мир от мира сущностей и энергий, истончается. Как добрые, так и злые духи могут появиться в земном плане. Поэтому лучше не делать этих вещей на Кровавую Луну 7 сентября: Нельзя давать и брать в долг деньги и вещи.

Запрещено подписывать важные документы, контракты, начинать гражданские дела в суде.

Планировать свадьбу на Кровавую Луну точно не стоит.

Во время лунного затмения 7 сентября лучше не пользоваться услугами косметологов.

Беременным женщинам лучше не смотреть на лунное затмение.

А что можно будет делать 7 сентября?

Во время полного лунного затмения 7 сентября можно и нужно заниматься духовными практиками: молиться, медитировать и, может быть, даже практиковать йогу. Кроме того, на Кровавую Луну иногда очень интересно погадать. Граница между мирами истончилась, можно спросить совета у сущностей, которые обитают по ту сторону. А ещё вы можете на лунное затмение помечтать, построить планы. Но только удостоверьтесь, что приступите к их воплощению только с 8 или 9 сентября.

Цвет Луны во время затмения не всегда одинаковый. Он может варьироваться от ярко-медного и оранжевого до тёмно-кровавого и даже почти серого. Это зависит от состояния земной атмосферы в момент затмения. Если воздух чистый, то затмение будет светлее. Ожидайте не красный цвет, а оранжевый. Если в вашем регионе недавно извергались вулканы, Луна может стать очень тёмной, почти бордовой. Если на небе много облаков и пыли, Луна может показаться лишь слегка красной. А может и «посереть», зависит от состояния атмосферы. Посмотрите, кто из богов наших предков благоволит вам: славянский гороскоп на Life.ru.

Авторы Анна Волкова