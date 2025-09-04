Одних сломает, других — спасёт: Каким животным китайского гороскопа в коридор затмений повезёт

Осень — и так непростое время: обостряются хронические заболевания, в том числе ментальные, люди ведут себя странно и раздражительно, на улице холодно. Животные особенно злые — им надо набраться сил, накопить побольше подкожного жира, чтобы выжить во время спячки. А тут ещё и коридор затмений начался! Казалось бы, такие вещи должны влиять только на традиционные знаки зодиака, но нет, представители китайского гороскопа тоже в теме. Коридор затмений вновь заставит мир содрогнуться 7 сентября с лунного затмения, которое в народе прозвали Кровавой Луной. В материале рассказываем, кому и чего ждать от осеннего коридора затмений.

Каким животным из китайского гороскопа повезёт

Китайский гороскоп отличается от древнегреческого, принятого в западной астрологии. В нём больше параметров, и он отмечает годы. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Kate Nag

В отличие от западного гороскопа, восточный, или китайский, ориентируется не на месяц, а на год рождения человека. Каждому году присваивается символический покровитель в виде одного из 12 животных. Помимо того, существует ещё особый цикл, который проходит каждое животное из гороскопа. Металл, Дерево, Вода, Огонь, Земля — эти пять состояний есть у каждого животного в гороскопе. Например, 2025-й — год Деревянной Змеи. А ещё знаки тут делятся на инь и ян. Например, светлая энергия «ян» — это Крыса, Тигр, Дракон, Лошадь, Обезьяна, Собака. А тёмная энергия «инь» — Бык, Змея, Коза, Петух, Свинья и Кролик. На Руси восточную астрологию знали как «югорский круг». «Югоры» — это уйгуры, коренной народ Восточного Туркестана. Итак, каким животным китайского гороскопа в коридор затмений повезёт?

Люди, рождённые в год Быка (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Люди, рождённые в год Быка, — счастливчики. У этого знака из китайского гороскопа дружба со знаком Змеи. Фото © Shutterstock / FOTODOM / StockSmartStart

У тех, кто был рождён в год Быка, есть козырь даже на случай коридора затмений. У Змеи с Быком по китайскому гороскопу слишком крепкая дружба, даже такой турбулентный период не сможет её разорвать. Коридор затмений станет временем наибольшей гармонии. Как раз можно завершить долгосрочные проекты, решить проблемы, навести порядок в доме или финансах. Мудрые советы от наставников и две недели без потерь — вот прогноз на коридор затмений.

Люди, рождённые в год Петуха (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029)

Люди, рождённые в год Петуха, тоже не будут обделены удачей. Змея им благоволит и в коридор затмений. Фото © Shutterstock / FOTODOM / StockSmartStart

Для тех, кто был рождён в год Петуха, коридор затмений подготовит карьерные возможности. Знак Змеи — ваш надёжный союзник. Деловая репутация и карьера пойдут в гору. Вы можете получить признание за усердную работу, закроете срочный проект или проведёте удачные переговоры, о которых коллеги будут слагать легенды на нескольких языках. А если проявите организованность — сможете получить от судьбы ещё больше подарков. Вас оценят по достоинству.

Люди, рождённые в год Лошади (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026)

Люди, рождённые в год Лошади, — для них коридор затмений окажется трамплином к переменам. Фото © Shutterstock / FOTODOM / StockSmartStart

Те, кто рождён в год Лошади, тоже находятся под покровительством Деревянной Змеи. Для них коридор затмений станет периодом визионерства и новаторства. Новые идеи, новые способы решения проблем, новые вопросы и новые ответы — с 7-го по 21 сентября они вас точно посетят. Общение, деловые переговоры, нетворкинг и «буст» уважения — это почва, на которой ваши идеи будут произрастать. Но постарайтесь держать их в рамках идей и проектов до 21 сентября.

Люди, рождённые в год Кролика (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

Люди, рождённые в год Кролика, наконец решат свои семейные распри. Именно в коридор затмений. Фото © Shutterstock / FOTODOM / StockSmartStart

Для рождённых в год Кролика коридор затмений в 2025-м, году Деревянной Змеи, окажется временем дипломатии. Вы точно сможете уладить старые конфликты и проявить себя в переговорах, а ещё будете считывать эмоции других людей гораздо лучше, чем обычно. Затмения откроют неповторимый приток энергии. Займитесь с 7-го по 21 сентября домом, уютом, семьёй — это будет отлично получаться.

Кого из китайского гороскопа коридор затмений лишит всего, если не будете осторожны

Но кто из китайского гороскопа может пострадать? Есть несколько животных. Фото © Shutterstock / FOTODOM / stasB

Но есть в китайском гороскопе и те, кто рискует потерять всё. Людям, рождённым в годы этих животных, необходимо быть осторожными. Иначе двухнедельный период затмения обернётся крахом всех надежд. Эти знаки будут в коридор затмений особенно уязвимыми, потому что состоят практически в прямом конфликте с Деревянной Змеёй. Люди, рождённые в год Тигра (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022). Возможны сюрпризы, даже неприятные. Удостоверьтесь, что подготовились к неожиданностям и значительным переменам. Ваше желание контролировать ситуацию будет вам мешать.

Люди, рождённые в год Обезьяны (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028). Не стоит сопротивляться переменам. Не стоит пытаться «переиграть» ситуацию в коридор затмений. Это будет иметь последствия.