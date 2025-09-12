Первый рекорд осени 2025: Атмосферное давление в Москве 14 сентября будет зашкаливать Оглавление Что именно произойдёт в Москве 14 сентября с давлением Какие проблемы со здоровьем проявятся из-за такого высокого давления Рекордное давление 14 сентября в Москве: последствия 14 сентября Москва окажется под властью редкого атмосферного рекорда. Атмосферное давление поднимется до невиданной отметки, а синоптики предупреждают: такие явления бывают раз в десятилетия и несут неожиданные последствия. К чему готовиться метеозависимым в этот день? 12 сентября, 10:59 Рекорд осени 2025: Предельно высокое атмосферное давление накроет Москву 14 сентября. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / Darryl Peet, Prostock-studio, Freepik / vectorpocket

С первыми холодами в воздухе ощущается, что осень на пороге приносит не только золотые листья, но и метеорологические сюрпризы. Синоптики предупреждают: 14 сентября Москву накроет мощный антициклон, и атмосферное давление поднимется до аномальных 762 мм ртутного столба — цифра, не зафиксированная в этом месяце с 1949 года, когда показатель достигал 758,6 мм. Прогноз номер один вызывает интерес и тревогу: что такое давление значит для здоровья и как к нему подготовиться?

Что именно произойдёт в Москве 14 сентября с давлением

Первый осенний рекорд 2025: атмосферное давление в Москве будет зашкаливать 14 сентября. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Boligolov Andrew

Что именно произойдёт в Москве 14 сентября с давлением и что его провоцирует? Рост атмосферного давления в столице синоптики связывают с перемещением центра мощного антициклона. По словам ведущих специалистов, к выходным область высокого давления, обеспечивающая ясную погоду, сместится к Нижегородской области. Такое положение центра создаст условия, при которых воздух над Москвой станет плотнее, а атмосфера словно «сожмётся», увеличивая свою массу над городом.

По расчётам метеорологов, уже в ближайшие дни барометры могут показать около 1016 гектопаскалей, или 762 миллиметра ртутного столба, что станет рекордным значением для 14 сентября. Подобные показатели фиксировались лишь однажды — в 1949 году, когда приборы регистрировали 758,6 миллиметра. Новый максимум превысит прежние данные на 3–4 мм, что для метеонаблюдений считается значительной величиной.

Какие проблемы со здоровьем проявятся из-за такого высокого давления

Наступающее рекордное атмосферное давление может сказаться на самочувствии многих жителей столицы, особенно тех, кто чувствителен к переменам погоды. Медики отмечают, что в такие дни чаще всего страдают люди с гипертонией, сердечно-сосудистыми заболеваниями, хроническими болезнями лёгких, а также пожилые и метеозависимые.

Как метеозависимым пережить рекордно высокое атмосферное давление в Москве 14 сентября? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Koldunov

Организм реагирует на «пресс» воздуха по-разному: одни ощущают тяжесть и распирание в голове, другие жалуются на боль в висках или затылке, шум в ушах, заложенность носа, чувство усталости и сонливость. Возможны скачки артериального давления, учащённое сердцебиение, одышка, усиление отёков. У тех, кто страдает от мигрени, приступы могут стать более продолжительными и болезненными. Нередко повышается раздражительность, появляется тревожность, снижается концентрация внимания.

Также 14 сентября 2025 года, в день рекордно высокого давления, могут проявиться следующие изменения: Физические ощущения. Люди, чувствительные к перепадам погоды, могут почувствовать тяжесть в голове, ухудшение сна, дискомфорт в ушах или висках, падение общей энергии. Особенно это актуально для гипертоников, метеозависимых и пожилых людей.

Люди, чувствительные к перепадам погоды, могут почувствовать тяжесть в голове, ухудшение сна, дискомфорт в ушах или висках, падение общей энергии. Особенно это актуально для гипертоников, метеозависимых и пожилых людей. Ухудшение самочувствия хронически больных. При высоком атмосферном давлении могут усиливаться боли, отёчность, проблемы с давлением, сердцем, дыханием.

При высоком атмосферном давлении могут усиливаться боли, отёчность, проблемы с давлением, сердцем, дыханием. Психоэмоциональная нестабильность. Повышенная тревожность, раздражительность, ощущение замкнутости в пространстве — всё это типичные проявления, когда погода словно «прессует» человека изнутри.

Даже здоровые люди в такие дни могут почувствовать лёгкое головокружение, апатию или желание лечь пораньше — это естественная реакция организма на плотный, «тяжёлый» воздух.

Рекордное давление 14 сентября в Москве: последствия

Какие люди в зоне риска тяжело пережить 14 сентября, когда давление в Москве будет зашкаливать. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Anatoliy Cherkas

Рекордное давление, ожидаемое в Москве 14 сентября, может иметь несколько заметных последствий как для горожан, так и для самой атмосферы. Прежде всего, в зоне риска окажутся метеочувствительные люди: у них могут усиливаться головные боли, мигрени, скачки артериального давления, учащённое сердцебиение и ощущение нехватки воздуха. Повышенная нагрузка на сосуды способна спровоцировать недомогание у тех, кто страдает гипертонией, сердечно-сосудистыми и дыхательными заболеваниями.

Не исключены и внешние эффекты. Если же антициклон сохранит влияние, но потеряет мощь, в столице воцарится пасмурная, влажная погода с туманами и дымкой, особенно в ночные и утренние часы. При смене барической обстановки часто наблюдаются скачки давления и температуры: днём может оставаться относительно тепло, а ночи станут прохладнее, с более выраженной росой и лёгким инеем на траве. Осень, как правило, пользуется такими моментами, чтобы напомнить о себе: после сухих и солнечных дней обычно приходят дожди, свежий ветер и постепенное охлаждение воздуха, которое окончательно уводит столицу от летних настроений.

14 сентября станет днём, когда осень продемонстрирует свою силу: настолько высокое атмосферное давление — редкое явление, и оно заставит отнестись к своему здоровью внимательнее. История показывает, что подобные повышения случаются раз в несколько десятилетий, и в этот раз москвичи вновь окажутся в центре событий. Рекордно высокое атмосферное давление 14 сентября — это не повод бояться. Но стоит быть готовым к необычным ощущениям и позаботиться о себе в этот день. А ранее Life.ru рассказывал, когда будут ближайшие магнитные бури в сентябре.

Авторы Карина Морозова