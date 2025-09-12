День борьбы с мигренью 12 сентября: Как приглушить приступ, если таблеток нет, а боль уже есть

12 сентября во всём мире отмечают День борьбы с мигренью — недугом, который способен выбить человека из колеи на несколько часов или даже дней. Но что делать, если боль накатила внезапно, а нужных лекарств под рукой нет? В этот день мы собрали простые и действенные приёмы, которые помогут немного облегчить приступ и вернуть себе контроль над самочувствием.

В первую очередь стоит постараться создать максимально благоприятные внешние условия: найти тихое, уединённое место, закрыть шторы, убрать телефон, приоткрыть окно, чтобы пустить в помещение свежий воздух. Екатерина Кашух Врач-эксперт лаборатории «Гемотест»

«При мигрени усиливается чувствительность к свету, звукам, запахам. Поэтому лучшее, что можно сделать, это уменьшить количество внешних раздражителей», — подчёркивает врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух. Не нужно пытаться отвлечься от боли телевизором или просмотром ленты в соцсетях. Если есть возможность, стоит отложить несрочные рабочие задачи. От боли это не избавит, но так она будет менее выраженной и, вероятно, пройдёт быстрее.

Фото © Shutterstock / FOTODOM / AstroStar

Со слов эксперта, уменьшить интенсивность боли и пульсацию сосудов можно при помощи холодного компресса на лоб или виски: «В некоторых случаях помогает тёплая грелка на затылок или шею — тепло расслабляет спазмированные мышцы, которые усиливают головную боль». Некоторым людям помогает лёгкий массаж висков, затылка и области между бровями, дыхательные упражнения. Все эти приёмы очень индивидуальны: кому-то помогают, кто-то не замечает эффекта. Важно найти свои способы.

Чтобы уменьшить нагрузку на сосуды головы и шеи, лучше лечь на спину, слегка приподняв голову и согнув ноги в коленях. Екатерина Кашух Врач-эксперт лаборатории «Гемотест»

Нередко мигрень провоцирует обезвоживание, поэтому людям, страдающим этим заболеванием, важно следить за питьевым режимом. Если боль уже началась, можно выпить стакан воды небольшими глотками. Облегчить боль может чашка чая или кофе в начале приступа: кофеин сужает расширенные сосуды мозга и усиливает действие обезболивающих. Однако злоупотреблять кофеином не стоит: его избыток, наоборот, может спровоцировать приступ.

Фото © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

«Домашние методы помогают только приглушить приступ, но не заменяют лечение. Если мигрень повторяется чаще 2–3 раз в месяц, сопровождается нарушением речи, зрения или слабостью в конечностях, это повод обязательно обратиться к врачу-неврологу», — подчёркивает эксперт.