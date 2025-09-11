Всё про паническую атаку: Что это, какие симптомы, как остановить и можно ли «паничку» вылечить

Паническая — это не приговор. Просто ваш организм реагирует на стресс именно так — страхом, тревогой, чувством, будто вы сейчас умрёте. Часто состояние можно купировать самостоятельно. Но если паническая атака сильная, потребуется помощь специалиста. Симптомы панической, признаки у мужчин и женщин, причины, что делать при панической атаке — всё это расскажем в материале.

Паническая атака — что это такое, навсегда ли это

Паническая атака — неприятное состояние, когда страх пронизывает всё ваше существо до последней клеточки. Фото © Shutterstock / FOTODOM / De Visu

Паническая атака — это внезапный приступ невероятно тяжёлой тревожности. В МКБ-10 она классифицируется как F41.0. Панический страх при ней настольно силён, что переводит происходящее из вашего мозга в плоскость психосоматики. При «паничке» вы можете столкнуться с мучительными ощущениями в самом теле. Они весьма разнообразны. Может казаться, будто вам не хватает воздуха. Паническая включает в себя иногда и боль в сердце. В общем, паническая атака — это серьёзное состояние, даже если вы называете её «атаческой паникой». Серьёзное и неприятное, но не опасное для жизни. Далее — подробности о симптомах и признаках панических атак.

Паническая атака — симптомы

Паническая атака начинается внезапно. Симптомы разнообразны, главный — сильный страх. Фото © Shutterstock / FOTODOM / voronaman

Паническая атака — симптомы, поговорим о них. Про это состояние написаны тонны научной литературы. Именно поэтому сейчас, в 2025 году, определить у себя «паничку» — относительно простая задача. Как и понять, паническая ли это атака или просто сильный страх, а может, даже физический приступ, из-за которого надо вызывать скорую помощь. По идее, скорая поможет и при сильной панической атаке, но лечить будет другими средствами. Например, при гипертоническом кризе уколят препаратами «от давления», а при панической — противотревожными.

В связи с этим перечисляем психологические симптомы панической атаки. Ощущение надвигающейся катастрофы или смерти. Главное — вы просто уверены в том, что в следующую секунду случится смерть или что-то равноценное смерти в вашей системе ценностей. Сильный страх сойти с ума. Вы боитесь потерять контроль над собой. Дереализация или деперсонализация. Это значит, что вы ощущаете мир как нечто нереальное, как будто бы находитесь в фильме — если дереализация. Или чувствуете, что вы сами не являетесь реальным, считаете себя персонажем фильма или вовсе не собой — если деперсонализация. Сильное желание убежать из того места, где вы на данный момент находитесь. Оно логичное, ведь именно тут у вас началась паническая атака. Но делать так не стоит — вы можете превратить обычный приступ «панички» в более острое состояние.

Если бы у панических атак были только психологические симптомы, было бы гораздо легче. Но паническая не являлась бы панической, если бы ей не сопутствовали серьёзные физические недомогания. Вот какие физические симптомы идут рука об руку с панической атакой. Сильное и частое сердцебиение с ощущением, будто сердце сейчас выпрыгнет из груди.

Боль в груди. Осторожно — это может быть как «паничка», так и сердечный приступ.

Сильная дрожь, доходящая до тремора. Могут трястись только руки, а может вообще всё тело.

Ощущение холода или же жары. То есть озноб либо приливы жара.

Сильное головокружение или такое состояние, как перед обмороком.

Тошнота, причём сильная. Иногда симптомы панической атаки со стороны ЖКТ могут доходить даже до рвоты или диареи.

Чувство удушья, как будто вам не хватает воздуха.

Покалывание в конечностях или же их частичное онемение. Тут тоже осторожно — симптомы похожи на инсульт.

Паническая атака — симптомы у женщин

В случае панических атак симптомы не так сильно зависят от пола человека. Но есть несколько нюансов, которые надо знать. У женщин панические случаются в два или даже в три раза чаще, чем у мужчин. Сильнее развита психологическая компонента — больше тревоги, страха, могут наблюдаться плач или крики. Иногда приступы могут быть связаны с гормональными изменениями в организме. Например, в период менопаузы женщина, никогда не переживавшая «паничку», может с ней столкнуться. Когда представительницы прекрасного пола выясняют, что это всё же паническая атака, они не боятся идти к психологу или психиатру.

Паническая атака — симптомы у мужчин

С мужчинами немного сложнее. Наши защитники могут отрицать страх даже при панической атаке. В таком состоянии их головы может посетить «восхитительная» идея: почему бы не спрятать страх под гневом, злостью или агрессией? В результате мы получаем не просто панического человека, но агрессивного и потенциально опасного. Кроме того, по открытым данным, после панической атаки мужчина, скорее всего, пойдёт не к психологу, а к кардиологу. Саму паническую некоторые «уникумы» будут лечить самостоятельно, причём «рижским бальзамом». Мужчинам можно посоветовать всё же отправиться к психотерапевту после посещения кардиолога, если выяснится, что это всего лишь «паничка».

Что делать при панической атаке

Паническая атака — что делать? Как бороться с паническими атаками? Как лечить паническую? Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Когда у вас появляется паническая атака, естественно, возникает вопрос: как бороться с такими состояниями? Как их лечить? Это навсегда? Есть ли способ помочь себе самостоятельно? Хорошие новости! Бороться с такими состояниями можно. Есть несколько психологических техник, которые помогут купировать это состояние. Обычно «панички» кратковременны, но иногда страх может растянуться на несколько часов. Как это остановить — читайте далее.

Остановить паническую атаку — техника глубокого дыхания

Как остановить паническую атаку? Что делать, если панические у подростка? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot / Pixel-Shot

В большинстве случаев при панических атаках помогает техника глубокого дыхания. Вы должны делать очень глубокий вдох, чтобы в организм поступало больше кислорода. А потом — такой же мощный и долгий выдох, чтобы из лёгких наружу транспортировался углекислый газ. Поможет также «дыхание по квадрату»: считайте до четырёх при вдохе, задерживайте в лёгких воздух, считая до четырёх, потом выдыхайте, пока считаете до четырёх, и задерживайте дыхание, тоже считая до четырёх. Получается такой «дыхательный квадрат». Часто техника помогает снять сильное нервное напряжение и смягчить симптомы, в том числе при панической.

Остановить паническую атаку — техника прогрессивной мышечной релаксации

Прогрессивная мышечная релаксация — ещё один доказанный и, что важно, немедикаментозный способ облегчить тяжёлые состояния, в том числе панические атаки. Центром вашего внимания должны стать ваши же мышцы. Осознанно расслабляйте их, начиная с головы. Придётся потренироваться, чтобы связать определённые участки мозга с подчинённой им мускулатурой, но это принесёт вам реальную пользу. «Пройдитесь» по всему телу, заканчивая на пальцах ног, и постарайтесь расслабить каждую мышцу. Это может вовсе убрать паническую атаку.

Остановить паническую атаку — техника переключения внимания

Это сложный, но увлекательный метод. Тут всё зависит от силы вашего мозга. Во-первых, постарайтесь отвлечь себя от панической атаки переключением внимания на реальный мир вокруг. Например, назовите три цвета. Или потрогайте три разных на ощупь поверхности. Пересчитайте предметы вокруг. Кроме того, можно попробовать отвлечь своё внимание от панического состояния, вспомнив что-то приятное. Вы можете также повторять про себя молитвы или стихи, лучше — ритмично. В этом случае мозг будет тратить силы на то, чтобы вспомнить или прочитать текст, и меньше его ресурсов уйдёт на «разгон» тревоги.

Причины панических атак

Может ли быть паническая от какой-нибудь болезни? Тревожность и панические атаки — как они связаны? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot

В прошлой части мы говорили, что делать при панической атаке. Есть множество психологических техник, которые помогут вам снять острое состояние. Но что насчёт причин, какие они бывают? Начнём с биологических причин панических атак: Генетика. Если у кого-то из родственников наблюдаются панические, велик шанс, что и у вас будут.

Если у кого-то из родственников наблюдаются панические, велик шанс, что и у вас будут. Дисбаланс норадреналина, серотонина и гамма-аминомасляной кислоты. Эти вещества производятся нашим мозгом и называются нейромедиаторами. Норадреналин нужен на случай нападения стаи волков, он включает реакцию «бей – беги». Серотонин отвечает за радость, грусть, а порой и тревогу. Гамма-аминомасяная кислота, или ГАМК, регулирует тормозные механизмы психики. Она помогает вам успокоиться. Выравнивать этот баланс должен психиатр.

Эти вещества производятся нашим мозгом и называются нейромедиаторами. Норадреналин нужен на случай нападения стаи волков, он включает реакцию «бей – беги». Серотонин отвечает за радость, грусть, а порой и тревогу. Гамма-аминомасяная кислота, или ГАМК, регулирует тормозные механизмы психики. Она помогает вам успокоиться. Выравнивать этот баланс должен психиатр. Опасные физические заболевания! Именно поэтому мы и советуем для начала исключить сердечные приступы или инсульты. Паническую могут вызвать заболевания щитовидной железы, болезни надпочечников, пролапс митрального клапана, пониженный сахар в крови.

А психологическх причин панических атак и того больше. Это хронический стресс, склонность к преувеличению и катастрофизации. Сильные негативные эмоции, состояние усталости или истощения. Подавленные чувства, нервное напряжение или психологические травмы из прошлого. Информационная перегрузка — тоже фактор. Употребление алкоголя, кофеина или «запрещёнки» — почти что главные причины панических атак. Неблагополучная обстановка в семье, в школе, в кругу приятелей — это социальный фактор, который напрямую влияет на развитие «паничек».

Паническая атака — лечение

Паническая — лечение. Какие таблетки нужно будет принимать, если психиатр решит прибегнуть к медикаментозной терапии? Фото © Shutterstock / FOTODOM / VH-studio

После панических атак человек часто остаётся наедине с собой и его мучают вопросы. Первый вопрос — теперь это навсегда? Ответ — нет. Можно подобрать эффективное лечение от панических и забыть о них. Второй вопрос — теперь надо к «мозгоправу?» Ответ — да. Вы можете сходить к психотерапевту или психиатру. Рассказать ему о том, что вы столкнулись с панической атакой. Врач подберёт эффективное лечение, зачастую оно включает в себя антидепрессанты и противотревожные. Курс медикаментов — тоже не навсегда. Когда уйдёт острое состояние, терапию можно будет потихоньку прекращать.