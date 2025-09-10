Пощадите углеводы: Диетолог развенчала главный ПП-миф

Отказ от углеводов способен нанести серьёзный ущерб здоровью, вопреки расхожим мифам. Как пояснила «Чемпионату» врач-диетолог Марьяна Джутова, эти вещества выполняют критически важные функции и необходимы для поддержания оптимального веса.

«Углеводы — главный источник энергии для человека. Они превращаются в глюкозу, которая питает клетки и обеспечивает работу мозга, мышц и внутренних органов», — поделилась Марьяна Джутова.

Специалист акцентировала, что дефицит вышеупомянутого вещества неизбежно ведёт к трудностям с концентрацией, перепадам настроения и упадку сил. Дополнительно углеводы регулируют пищеварение, влияют на микрофлору кишечника и психоэмоциональный фон, что невероятно важно для жизнедеятельности любого человека.

Вместо исключения важно выбирать правильные углеводы. К ним диетолог отнесла зелёные овощи, фрукты с ягодами, цельнозерновые крупы, бобовые и кисломолочные продукты без добавок. Подобная пища содержит клетчатку, витамины и антиоксиданты, обеспечивая долгое насыщение и стабильный уровень сахара.