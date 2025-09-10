Дело не в количестве: Врач назвала скрытые ошибки, из-за которых вес не уходит даже на диете

Многие оказываются в тупике: уменьшив порции и исключив сладкое, они видят, что вес либо не меняется, либо даже увеличивается. Однако, как подчеркнула врач-диетолог Алёна Барредо, дело не только в объёме потребляемой пищи. Важно учитывать калорийность и состав.

«К таким продуктам относятся, например, кофе с большим количеством сливок и сиропов, жирная сметана, которую часто добавляют к овощам, обильное количество растительного масла в салатах и при готовке, а также различные снеки — печенье, конфеты, шоколад. Кажется, что это «просто перекус», но по калорийности он может равняться полноценному обеду», — пояснила эксперт в беседе с«Газетой.ru».

Частой причиной проблемы врач назвала дисфункцию щитовидной железы, которая является главным регулятором метаболизма. При гипотиреозе обмен веществ замедляется, что блокирует процесс жиросжигания и приводит к увеличению веса и отёкам даже на фоне умеренного питания.

Ещё одним скрытым фактором может быть потеря мышечной массы из-за жёстких диет. По словам диетолога, мышцы — это главный котёл для сжигания калорий, и их потеря ведёт к снижению метаболизма. В результате для поддержания веса приходится есть крайне мало, а любая нормальная порция ведёт к набору жира.

Эксперт также предупредила о вреде «жидких» калорий из соков, сладкой газировки, алкоголя и кофейных напитков, которые организм не регистрирует как полноценную еду, но которые значительно перекрывают суточную норму. Кроме того, высокий уровень кортизола из-за стресса и недосыпа нарушает гормональный баланс, повышая аппетит и заставляя организм запасать энергию, в частности в области живота.