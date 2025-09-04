Детокс без жёстких диет: Нутрициолог раскрыла неожиданную пользу сливы для организма

Нутрициолог Ольга Бурлакова в эксклюзивном интервью Life.ru назвала сливы крайне полезным фруктом и объяснила, в чём заключается их неочевидная польза для организма.

Сливы богаты клетчаткой и пектином — они хорошо чистят кишечник, регулируют его работу, улучшают состояние микрофлоры. Это очень положительно влияет на улучшение работы кишечника, избавляет от запоров, помогает организму укрепить иммунную систему. Такая естественная детоксикация без всяких жёстких диет и ограничений, отмечает эксперт.

Благодаря высокому содержанию витамина С слива укрепляет иммунитет. Она также богата витаминами группы В, которые благотворно влияют на нервную систему. Большое количество минералов в её составе способствует укреплению костей. Поскольку в сливе есть железо, этот фрукт также полезен для людей, страдающих анемией.

Единственное, если у людей есть проблемы с почками или проблемы с желудком, то сливы в данном случае могут быть не полезны, либо их можно употреблять только в небольшом количестве, ориентироваться на свои диагнозы, на своё самочувствие. Ольга Бурлакова Нутрициолог

«Прекрасный и универсальный фрукт, который можно сезонно есть и сушить», — заключает специалист.