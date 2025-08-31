Календарь садовода на сентябрь 2025-го: Благоприятные дни для посадки, уборка урожая Оглавление Особенности посева в сентябре Фазы луны в сентябре 2025 Благоприятные дни по лунному календарю Неблагоприятные дни по лунному календарю садовода на сентябрь 2025 Подготовка рассады в сентябре 2025 Работы в саду в сентябре Работы в огороде в сентябре Народные приметы на сентябрь 2025 Удачные и неудачные дни для работ в саду и огороде в сентябре по лунному календарю. План посевных работ на сентябрь, что можно сажать в сентябре, народные приметы для огородников и садоводов — читайте в материале Life.ru 31 августа, 16:00 Календарь огородника на сентябрь — каким он будет? Пусть растут ваши саженцы. Обложка © коллаж © Life.ru, фото © Freepik / stockking, stockking, starline

В посевном календаре садовода и огородника сентябрь — это самый ответственный месяц. Главная звёздочка вечера — сбор урожая. В сентябре мы узнаём, каким он выдался на этот год. Ну и календарь огородника на сентябрь включает в себя подготовку к следующему лету — некоторые растения нужно сажать у себя в тёплой квартире уже сейчас, чтобы в следующем году они сразу стали плодоносить. В материале расскажем, как поведение Луны повлияет на огород, сад, деревья, овощи, цветы, а также их полив и посев.

Особенности посева в сентябре

Календарь садовода на сентябрь говорит нам, когда сажать. Но не говорит, как сажать. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Alexandr Reths

Посев в сентябре называется «подзимним». Выбирать нужно только наши, родные виды растений, что исторически произрастали в российском климате. Конечно, культуры должны быть выносливыми. Если хотите что-то посадить, обязательно выясните, есть ли у него озимые сорта. В сентябре сажают только такие. Смысл в этом такой: растения будут медленно развиваться под снегом всю зиму, а с первым же потеплением весной дадут ранний урожай.

Фазы луны в сентябре 2025

Календарь садовода на сентябрь тоже зависит от фаз Луны. А вы как думали? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Elena Loginova

Садоводы и огородники часто в наше время ориентируются на лунный календарь в вопросе посева и посадок. Исторически наши предки-земледельцы делали то же самое, по Луне рассчитывали, что и когда сажать. Посевной календарь на сентябрь 2025 года тоже зависит от фаз Луны. С 1-го по 6 сентября наш спутник будет в растущей фазе. Уже 7 сентября случится полнолуние. После этого Луна станет убивающей, и так до 20 сентября. На следующий день, 21-го числа, случится новолуние. С 22 сентября наш спутник снова будет в растущей фазе.

Благоприятные дни по лунному календарю

Посевной календарь на сентябрь — какие будут благоприятные дни и для каких культур? Инфографика © Life.ru

Календарь садовода на сентябрь, как и посевной календарь на сентябрь, включает в себя ряд благоприятных для посева дат. Расскажем, какие дни будут помогать растениям расти под снегом. Брокколи, кольраби, спаржа и капуста хорошо себя ведут, если высаживать их 3, 4, 7, 11, 16, 17, 25, 26 и 30 сентября. Редис, дайкон и редьку надо сажать 3, 4, 7, 9, 11, 16, 17 и с осторожностью — 30-го числа. Зелень довольно живучая, как и чеснок озимого сорта. Петрушка, салат, укроп, кинза, фенхель, базилик, шпинат, сельдерей, мангольд, горчица и тмин будут классно расти, если сажать их 7, 9, 16 и 17 сентября. Для работы с цветами, любыми, подойдёт только 24-е число. Саженцы яблони, груши вишни и сливы любят в этом году 3, 4 и даже 30 сентября. Саженцы крыжовника, смородины, малины, ежевики, а также винограда можно отправлять в их трудный жизненный путь 3, 4, 7 и 30 сентября.

Неблагоприятные дни по лунному календарю садовода на сентябрь 2025

Самый плохой день для садовода и огородника в сентябре 2025 года — это 21-е число. Так звёзды сложились, что почва будет двадцать первого скудной, а растения слабыми, урожай в итоге получится не очень. Это если вообще хоть что-то взойдёт после такой посадки. А ещё не советуем ничего сажать 18 сентября, как и вообще работать в этот день на огороде. Да и 14-е число не очень подходит для садоводства. Так говорит лунный календарь садовода и огородника на сентябрь. Все остальные дни относительно нейтральны.

Подготовка рассады в сентябре 2025

С календарём садовода на сентябрь разобрались, теперь на очереди подготовка рассады. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Max kegfire

В сентябре рассаду часто сажают в квартире, на подоконнике. В самом освещённом месте, но можно и фитолампу купить — это будет ей только в плюс. Чем больше ультрафиолета, тем лучше. Молодые растения активнее растут, увеличивают площадь листьев, ну а плоды дают гораздо более сочные и вкусные. Кстати, если посеете на подоконнике с подсветкой кресс-салат, рукколу, латук, укроп, петрушку, шпинат, базилик или кинзу, собрать урожай сможете зимой.

На улице в грунт высаживают озимые растения. В наших широтах есть те, кому проморозка необходима потому, что это часть их развития как живого организма. Среди таких цветов есть лаванда, примула, дельфиниум, аквилегия, горечавка, многолетние астры. Ягоды, например жимолость и голубика, тоже так растут. Это всё многолетники, поэтому их как раз и нужно сажать под зиму. Для этого понадобится контейнер, дренаж, торф, песок и перлит. Семена высеваем на поверхности контейнера, присыпаем песком. Далее надо всё это вынести в сад и прикопать. Весной появятся первые плоды.

Работы в саду в сентябре

Лунный календарь садовода и огородника на сентябрь — как работать в саду? Фото © Shutterstock / FOTODOM / KelaVi

Календарь садовода на сентябрь предусматривает большой фронт работ. Вам нужно собрать урожай осенних сортов яблок и груш. Одновременно с этим можно, как описано в прошлом параграфе, высаживать саженцы плодовых деревьев, многолетние кустарники (ежевика, крыжовник), а также живую изгородь. Сентябрь — идеальный месяц, растения успеют окрепнуть и укорениться до холодов.

Это ещё не всё. В сентябре надо покосить траву, но не очень низко. Внесите осеннее калийно-фосфорное удобрение для того, чтобы крепли корни ваших деревьев. Проколоть дёрн для запуска свежего воздуха тоже нужно. Проведите санитарную обрезку сухих и больных веток, но не других. Уберите падалицу и старую мульчу. Заложите павшую листву в компост, потом будете ей же грядки укрывать.

Работы в огороде в сентябре

Календарь огородника на сентябрь — что там с огородом? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Fotokostik

В огороде нужно собрать свёклу, морковь, картофель, тыкву, кабачки и прочих тамошних жителей. Их обычно просушивают и кладут в тёмное прохладное место, чтобы хранились. Надо будет посеять озимые морковь, свёклу, редис, укроп, петрушку и ряд салатов, это при температуре около +5 градусов. Свободные грядки перекопайте, вырвите сорняки, внесите фосфорно-калийные удобрения. Из теплицы уберите все останки тех, кто был там, до следующей партии огурцов и помидоров. Перекопайте там землю. Если лень перекапывать, просто посейте там сидераты. Горчица и фацелия — те ещё сидераты, они улучшат характеристики почвы в вашей теплице так, что не поверите своим глазам следующим летом.

Народные приметы на сентябрь 2025

Календарь садовода на сентябрь не появился бы без этих народных примет. Фото © Shutterstock / FOTODOM / czjonyyy

Наши предки выживали в принципе примерно так же, как и мы сейчас, если мы дачники. Питались тем, что сами посеяли на своей земле. Но промышленного производства хлеба и мяса тогда ещё не было. Один неудачный сентябрь — и можно было попрощаться со всей деревней по причине вымирания жителей. Поэтому выжившие и выжили — они верили в приметы. Вот приметы наших предков на сентябрь.

Журавли тянутся не только на юг, но и клином — жди зимы раньше срока.

Сильная роса в начале осени принесёт в следующем году порядочный урожай.

Листопад пройдёт быстро — зима будет суровой, а если листья долго остаются зелёными и держатся на деревьях — зима будет короткой и мягкой.

Много шелухи на луке — к холодной зиме.

Если берёза перед осиной лист сбросит — зима будет суровой, если наоборот — мягкой.

Заяц в деревне — ничего хорошего. Зима наступит рано и будет суровая.

Сухой сентябрь предвещает позднюю зиму.

Просто следуйте этим простым правилам календаря садовода и огородника. Сами не заметите, как ваши растения начнут безумно плодоносить прямо на участке. Не забудьте убрать мульчу — это же очаг инфекций для растений. Кстати, узнаете фильм по кадру с хлебом в тесте от Life.ru?

