9 сентября, 11:04

Врач объяснила, через сколько минут после завтрака можно пить кофе

Диетолог Писарева: Кофе и апельсины натощак могут навредить желудку

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Taras Grebinets

Употребление апельсинов, кофе и холодных напитков на голодный желудок может нанести вред пищеварительной системе. Об этом предупредила врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Ирина Писарева.

Специалист пояснила, что цитрусовые и соки из них содержат высокую концентрацию фруктовых кислот, которые при попадании в пустой желудок повышают кислотность, что может привести к изжоге, гастриту или язве. Кофе также стимулирует выработку желудочного сока, кислоты которого начинают разъедать стенки органа.

«Холодные напитки также неполезны натощак. Они раздражают слизистую желудка и кишечника, что может вызвать спазмы и боли. А если напиток ещё и газированный, дополнительно повысится кислотность, что способствует вздутию», — отметила врач в разговоре с «Москвой 24».

Писарева добавила, что холод замедляет процесс пищеварения, что может вызвать проблемы с перевариванием последующей пищи. Диетолог рекомендует употреблять цитрусовые и кофе только после еды, выдерживая паузу не менее 30 минут для напитка.

К слову, кофе может навредить и зубной эмали, об этом в беседе с Life.ru предупредила диетолог Елена Соломатина. Впрочем, куда больше опасны для зубов газировки и соки — как кислые, так и с высоким содержанием сахара.

