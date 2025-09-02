Мессенджер MAX
2 сентября, 01:00

Чай, кофе, сок или газировка: Диетолог раскрыла, какой напиток сильнее портит зубную эмаль

Эксперт Соломатина: Газированные напитки наносят наибольший вред зубной эмали

Пожелтевшие зубы. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Наибольший вред зубной эмали наносят сладкие газированные напитки. Как пояснила в беседе с Life.ru диетолог Елена Соломатина, это происходит из-за содержания ортофосфорной кислоты, которая является антагонистом кальция, а также сахара, подкармливающего патогенные бактерии.

Кислые соки занимают второе место по вредности из-за высокого содержания кислот, взаимодействующих с кальцием. Сладкие соки также опасны из-за сахара. Кофе, особенно крепкий, может приближаться по вреду к газированным напиткам, но при отсутствии сахара его негативное воздействие частично компенсируется антиоксидантами.

Чай тоже, конечно, содержит определённые кислоты, но там меньшее содержание и антиоксидантов, и катехинов, и того же танина, который связывает жизнедеятельность бактерий, не даёт им размножаться, и часто танин даже применяют в медицинской практике. То есть не даёт развиваться патогенной микрофлоре. Это происходит и в полости рта в том числе.

Елена Соломатина

Диетолог

Соломатина заключила, что рейтинг напитков по степени вредного воздействия на эмаль выглядит следующим образом: на первом месте газированные напитки, на втором — соки, на третьем — кофе, на четвёртом — чай.

Ранее стоматолог раскрыл неожиданную пользу жвачки для зубов. Кроме того, Life.ru узнал, какие вредные привычки разрушают зубы и дёсны.

Ольга Годуненко
