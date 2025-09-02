Чай, кофе, сок или газировка: Диетолог раскрыла, какой напиток сильнее портит зубную эмаль

Чай тоже, конечно, содержит определённые кислоты, но там меньшее содержание и антиоксидантов, и катехинов, и того же танина, который связывает жизнедеятельность бактерий, не даёт им размножаться, и часто танин даже применяют в медицинской практике. То есть не даёт развиваться патогенной микрофлоре. Это происходит и в полости рта в том числе.