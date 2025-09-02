Чай, кофе, сок или газировка: Диетолог раскрыла, какой напиток сильнее портит зубную эмаль
Пожелтевшие зубы. Обложка © Шедеврум / Life.ru
Наибольший вред зубной эмали наносят сладкие газированные напитки. Как пояснила в беседе с Life.ru диетолог Елена Соломатина, это происходит из-за содержания ортофосфорной кислоты, которая является антагонистом кальция, а также сахара, подкармливающего патогенные бактерии.
Кислые соки занимают второе место по вредности из-за высокого содержания кислот, взаимодействующих с кальцием. Сладкие соки также опасны из-за сахара. Кофе, особенно крепкий, может приближаться по вреду к газированным напиткам, но при отсутствии сахара его негативное воздействие частично компенсируется антиоксидантами.
Чай тоже, конечно, содержит определённые кислоты, но там меньшее содержание и антиоксидантов, и катехинов, и того же танина, который связывает жизнедеятельность бактерий, не даёт им размножаться, и часто танин даже применяют в медицинской практике. То есть не даёт развиваться патогенной микрофлоре. Это происходит и в полости рта в том числе.
Соломатина заключила, что рейтинг напитков по степени вредного воздействия на эмаль выглядит следующим образом: на первом месте газированные напитки, на втором — соки, на третьем — кофе, на четвёртом — чай.
