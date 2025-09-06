Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Регион
6 сентября, 10:15

Кофе для США окажется в России по вине Трампа

Из-за пошлин США Лаос может перенаправить часть поставок кофе в Россию

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Misha Feriukov

Лаос может нарастить экспорт кофе в Россию из-за возросших торговых пошлин, которые ввёл американский президент Дональд Трамп. Об этом заявил премьер-министр страны Сонсай Сипхандон на Восточном экономическом форуме.

«Сейчас мы поставляем кофе в Америку, но одновременно мы и так поставляем кофе также и в Россию, а теперь объёмы этих поставок могут увеличиться. Если пошлины США делают нашу продукцию слишком дорогой, и там её покупать не будут, мы увеличим за счёт этого объём поставок в Россию»,сказал в интервью РИА «Новости» глава лаосского правительства, находящийся на форуме в качестве почётного гостя.

Ранее Life.ru рассказывал, что 8 сентября состоится внеочередной саммит БРИКС в онлайн-формате, на котором будет определён ответ организации на торговые пошлины президента США Дональда Трампа. В мероприятии подтвердил своё участие председатель КНР Си Цзиньпин.

