Кофе для США окажется в России по вине Трампа
Из-за пошлин США Лаос может перенаправить часть поставок кофе в Россию
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Misha Feriukov
Лаос может нарастить экспорт кофе в Россию из-за возросших торговых пошлин, которые ввёл американский президент Дональд Трамп. Об этом заявил премьер-министр страны Сонсай Сипхандон на Восточном экономическом форуме.
«Сейчас мы поставляем кофе в Америку, но одновременно мы и так поставляем кофе также и в Россию, а теперь объёмы этих поставок могут увеличиться. Если пошлины США делают нашу продукцию слишком дорогой, и там её покупать не будут, мы увеличим за счёт этого объём поставок в Россию», — сказал в интервью РИА «Новости» глава лаосского правительства, находящийся на форуме в качестве почётного гостя.
Ранее Life.ru рассказывал, что 8 сентября состоится внеочередной саммит БРИКС в онлайн-формате, на котором будет определён ответ организации на торговые пошлины президента США Дональда Трампа. В мероприятии подтвердил своё участие председатель КНР Си Цзиньпин.