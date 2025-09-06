Кофе для США окажется в России по вине Трампа

«Сейчас мы поставляем кофе в Америку, но одновременно мы и так поставляем кофе также и в Россию, а теперь объёмы этих поставок могут увеличиться. Если пошлины США делают нашу продукцию слишком дорогой, и там её покупать не будут, мы увеличим за счёт этого объём поставок в Россию», — сказал в интервью РИА «Новости» глава лаосского правительства, находящийся на форуме в качестве почётного гостя.