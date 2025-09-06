Мессенджер MAX
Регион
6 сентября, 04:35

Кобяков: ВЭФ собрал 8,4 тыс. участников и завершился 353 контрактами

Антон Кобяков. Обложка © Фонд Росконгресс / Александр Жолобов

На Восточном экономическом форуме (ВЭФ) было подписано 353 соглашения на общую сумму 6 трлн 51 млрд рублей, а в самом мероприятии приняли участие более 8,4 тысячи человек из 75 стран. Об этом рассказал советник президента РФ и секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков на итоговой пресс-конференции.

Крупнейшими делегациями стали представители Китая, Монголии, Индии, Японии и Лаоса. В рамках форума также прошли Спортивные игры ВЭФ, где выступили спортсмены из 26 государств. При этом отдельные заключённые контракты, составляющие коммерческую тайну, в подсчёт включены не были.

Льготная ипотека, встреча с Зеленским, ИИ вместо ЦБ: О чем говорил Путин на ВЭФ
Ранее советник главы ДНР Вадим Матиенко рассказал, что правительство республики подписало три меморандума о сотрудничестве с иностранными компаниями. Ключевым партнёром стала китайская энергетическая компания, которая выразила готовность поставлять оборудование в регион и закупать местные комплектующие. Соглашения были подписаны и с двумя компаниями из стран ЕС и Восточной Европы.

