Власти ДНР на полях ВЭФ подписали меморандум с двумя европейскими компаниями

На полях Восточного экономического форума-2025 (ВЭФ) правительство ДНР подписало три меморандума о сотрудничестве с иностранными компаниями. Данное заявление сделал советник главы ДНР Вадим Матиенко, передаёт РИА «Новости».

Ключевым партнёром стала китайская энергетическая компания BEIJING ANORIA TECHNOLOGY LTD., которая выразила готовность поставлять оборудование в регион и закупать местные комплектующие. Кроме того, соглашения были заключены с двумя европейскими компаниями — из стран Евросоюза и Восточной Европы.

Матиенко особо отметил, что европейские предприниматели участвовали в форуме вопреки политической позиции своих правительств. По его словам, подписанные документы открывают возможности для развития экономического сотрудничества и будут способствовать восстановлению региона.