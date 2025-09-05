Власти ДНР на полях ВЭФ подписали меморандум с двумя европейскими компаниями
Матиенко: ДНР будет сотрудничать с двумя европейскими компаниями
На полях Восточного экономического форума-2025 (ВЭФ) правительство ДНР подписало три меморандума о сотрудничестве с иностранными компаниями. Данное заявление сделал советник главы ДНР Вадим Матиенко, передаёт РИА «Новости».
Ключевым партнёром стала китайская энергетическая компания BEIJING ANORIA TECHNOLOGY LTD., которая выразила готовность поставлять оборудование в регион и закупать местные комплектующие. Кроме того, соглашения были заключены с двумя европейскими компаниями — из стран Евросоюза и Восточной Европы.
Матиенко особо отметил, что европейские предприниматели участвовали в форуме вопреки политической позиции своих правительств. По его словам, подписанные документы открывают возможности для развития экономического сотрудничества и будут способствовать восстановлению региона.
Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил о подписании юридически обязывающего меморандума о строительстве новых газопроводов – «Силы Сибири – 2» и транзитного «Союз Восток», который пройдёт через территорию Монголии. Соглашение стало результатом договорённостей лидеров России, Китая и Монголии.