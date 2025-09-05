Почти 300 соглашений на 6 трлн: Оглашены итоги юбилейного Восточного экономического форума

Подведены первые итоги десятого юбилейного Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. Мероприятие отметилось беспрецедентными результатами, продемонстрировав качественно новый уровень инвестиционной привлекательности Дальнего Востока. По итогам форума было подписано 283 соглашения на общую сумму 6,04 триллиона рублей, что существенно превышает показатели предыдущих лет. Как отметил на итоговой пресс-конференции полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев, форум стал переломным моментом в развитии макрорегиона.

Юрий Трутнев на итоговой пресс-конференции ВЭФ. Видео © Life.ru

«По состоянию на текущий момент подписано 283 соглашения на общую сумму 6,04 триллиона рублей», — сказал Трутнев

Масштаб события подчёркивается международным участием: форум собрал 7300 участников из 75 стран мира, включая 1418 представителей СМИ и 14 дипломатических миссий.

«Мы готовились к этому форуму не только как к событию, где встречаются гости из 75 стран, но как к точке отсчёта следующего десятилетия Дальнего Востока», — подчеркнул министр по развитию Дальнего Востока Алексей Чекунков.

Проведённый под темой «Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания», форум на площадке Дальневосточного федерального университета (ДФУ) стал не только площадкой для подписания контрактов, но и стратегической дискуссионной платформой, определяющей векторы развития региона на годы вперёд.