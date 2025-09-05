Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

5 сентября, 09:30

«Я русский»: Стивен Сигал сделал громкое заявление после выступления Путина на ВЭФ

Стивен Сигал заявил о прекращении работы с США и назвал себя русским

Стивен Сигал. Обложка © РИА Новости / Нина Зотина

Американский актёр Стивен Сигал после пленарной сессии Восточного экономического форума дал понять журналистам, кем он себя считает в культурном и гражданском плане. Артист отметил, что видит себя частью русской культуры, и заявил, что больше не будет сотрудничать с США.

«Я не работаю с США. Я русский», — заявил Сигал, отвечая на вопросы о перспективах диалога между Россией и США.

К слову, в 2016 году Сигал получил российское гражданство, а в мае 2024 года был удостоен одной из высших государственных наград — ордена Дружбы. Президент России Владимир Путин лично подписал указ о награждении артиста «за большой вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества».

Стивен Сигал прокомментировал Life.ru выступление Путина на ВЭФ двумя словами
Ранее сообщалось, что Стивен Сигал вместе со своим сыном Домиником основал в России предприятие по переработке отходов. Фирма получила название «Хикари». Как следует из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), общество с ограниченной ответственностью «Хикари» было зарегистрировано известным актёром 26 августа. В список соучредителей также вошли предприниматель Михаил Замарин и два его помощника.

Алиса Хуссаин
