Стивен Сигал прокомментировал Life.ru выступление Путина на ВЭФ двумя словами

Американский актёр Стивен Сигал высоко оценил выступление президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании Восточного экономического форума. Позитивная реакция голливудской звезды прозвучала в разговоре с журналистом Life.ru сразу после завершения сессии.

Стивен Сигал прокомментировал выступление Путина на ВЭФ. Видео © Life.ru

«Very nice (Очень хорошо)», — заявил Сигал корреспонденту, кратко и ёмко охарактеризовав впечатления от речи российского лидера.

Актёр также проявил открытость и дружелюбие по отношению к другим участникам форума: по пути из зала он останавливался для фотографирования с посетителями мероприятия.