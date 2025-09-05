Стивен Сигал прокомментировал Life.ru выступление Путина на ВЭФ двумя словами
Американский актёр Стивен Сигал высоко оценил выступление Путина на ВЭФ
Стивен Сигал. Обложка © РИА Новости / Кристина Кормилицына
Американский актёр Стивен Сигал высоко оценил выступление президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании Восточного экономического форума. Позитивная реакция голливудской звезды прозвучала в разговоре с журналистом Life.ru сразу после завершения сессии.
Стивен Сигал прокомментировал выступление Путина на ВЭФ. Видео © Life.ru
«Very nice (Очень хорошо)», — заявил Сигал корреспонденту, кратко и ёмко охарактеризовав впечатления от речи российского лидера.
Актёр также проявил открытость и дружелюбие по отношению к другим участникам форума: по пути из зала он останавливался для фотографирования с посетителями мероприятия.
Как ранее сообщал Life.ru, Сигал посетил Восточный экономический форум в качестве приглашённого гостя. Для артиста выделили место в первом ряду, в левой части зала, прямо напротив трибуны, где должен был выступать президент России.