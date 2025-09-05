Стивен Сигал прибыл на пленарное заседание Восточного экономического форума

На полях Восточного экономического форума (ВЭФ) был замечен американский актёр Стивен Сигал. Об этом сообщил корреспондент Life.ru Александр Юнашев.

« Среди гостей, пришедших на пленарное заседание ВЭФ, где выступит Путин – знакомые с детства лица », — отметил Юнашев.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что российский лидер Владимир Путин на пленарной сессии сосредоточится на перспективах экономического роста Дальнего Востока. По словам чиновника, регион обладает значительными, до сих пор не полностью реализованными возможностями.