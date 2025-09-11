Больницы Европы охвачены опасным грибком, летальность которого достигает 62%
Устойчивый к лечению грибок Candidozyma auris (C. auris) стремительно распространяется в больницах Европы, представляя серьёзную опасность для уязвимых пациентов. Инфекция обладает высокой летальностью от 29% до 62%, сообщает агентство Bloomberg.
Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) сообщает о беспрецедентном росте случаев грибковых инфекций в 2023 году: зафиксировано 1346 случаев, что на 67% превышает показатели предыдущего года.
«Это показывает, насколько быстро он может проникнуть в больницы. Но это не неизбежно», — отметил руководитель отдела внутрибольничных инфекций Диамантис Плачурас.
Недавно грибковые инфекции были отмечены на Кипре, во Франции и Германии. В Греции, Италии, Румынии и Испании заболевание распространилось настолько масштабно, что выделить отдельные очаги стало затруднительно. Эксперты подчёркивают важность ранней диагностики, изоляции больных и дезинфекции для контроля над распространением. В Дании, согласно данным ECDC, удалось успешно остановить вспышку, и новых случаев больше не зафиксировано.
