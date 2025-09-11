Больницы Европы охвачены опасным грибком, летальность которого достигает 62%

«Это показывает, насколько быстро он может проникнуть в больницы. Но это не неизбежно», — отметил руководитель отдела внутрибольничных инфекций Диамантис Плачурас.

Ранее сообщалось, что Минздрав Франции обязал больницы подготовиться к «большой войне» до марта 2026 года. Документ, обнародованный СМИ, предписывает медучреждениям разработать план приёма от 10 до 50 тысяч раненых военных в течение периода от 10 до 180 дней.