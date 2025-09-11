Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 сентября, 15:46

Больницы Европы охвачены опасным грибком, летальность которого достигает 62%

ECDC: В больницах Европы распространяется опасный грибок с летальностью до 62%

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stock-Asso

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stock-Asso

Устойчивый к лечению грибок Candidozyma auris (C. auris) стремительно распространяется в больницах Европы, представляя серьёзную опасность для уязвимых пациентов. Инфекция обладает высокой летальностью от 29% до 62%, сообщает агентство Bloomberg.
Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) сообщает о беспрецедентном росте случаев грибковых инфекций в 2023 году: зафиксировано 1346 случаев, что на 67% превышает показатели предыдущего года.

«Это показывает, насколько быстро он может проникнуть в больницы. Но это не неизбежно», — отметил руководитель отдела внутрибольничных инфекций Диамантис Плачурас.

Недавно грибковые инфекции были отмечены на Кипре, во Франции и Германии. В Греции, Италии, Румынии и Испании заболевание распространилось настолько масштабно, что выделить отдельные очаги стало затруднительно. Эксперты подчёркивают важность ранней диагностики, изоляции больных и дезинфекции для контроля над распространением. В Дании, согласно данным ECDC, удалось успешно остановить вспышку, и новых случаев больше не зафиксировано.
Минздрав Турции не нашёл подтверждений вспышке опасной инфекции на пляжах
Минздрав Турции не нашёл подтверждений вспышке опасной инфекции на пляжах

Ранее сообщалось, что Минздрав Франции обязал больницы подготовиться к «большой войне» до марта 2026 года. Документ, обнародованный СМИ, предписывает медучреждениям разработать план приёма от 10 до 50 тысяч раненых военных в течение периода от 10 до 180 дней.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • ЕС
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar