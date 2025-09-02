Мессенджер MAX
2 сентября, 18:40

Во Франции начали готовить больницы к «большой войне»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / shocky

Министерство здравоохранения Франции обязало больницы подготовиться к возможному полномасштабному военному вторжению до марта 2026 года. Соответствующий документ, с которым ознакомилось издание Le Canard Enchaîné, предписывает медучреждениям разработать план приёма от 10 до 50 тысяч раненых военных в течение периода от 10 до 180 дней.

Ведомство поручило создать новые медицинские центры вблизи ключевых транспортных узлов — портов и аэропортов — для оптимизации эвакуации пострадавших. Медицинский персонал должен быть готов к работе в условиях ограниченных ресурсов, оперативному реагированию на массовый приток пациентов и оказанию психологической помощи. Все медработники могут быть мобилизованы в Службу здравоохранения Вооружённых сил в случае необходимости.

Министр здравоохранения Катрин Вотрен не стала опровергать существование документа, подчеркнув, что подготовка к потенциальным кризисам является стандартной практикой правительства. Она отметила, что французская система здравоохранения всегда готова к эпидемиям и массовым госпитализациям.

«Наши больницы всегда готовы к эпидемиям и массовым госпитализациям пациентов. Для страны совершенно естественно предвидеть потенциальные кризисы и принимать меры предосторожности. Это часть обязанностей центрального правительства»,заявила Катрин Вотрен в комментарии для Le Canard Enchaîné.

По данным издания, эти меры связаны с растущей геополитической напряжённостью в Европе и обязательствами Франции в рамках НАТО. Планы предусматривают создание медицинской инфраструктуры не только для французских военных, но и для солдат стран-союзниц, что превращает Францию в потенциальный логистический и медицинский хаб. Конкретный потенциальный противник в документах не указан.

Глава МВД Франции Ретайо сообщил, что страна стоит на краю финансовой пропасти
Есть и другие признаки подготовки европейских стран к вооружённому конфликту. На днях глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо сообщил, что саммит глав МИД государств Евросоюза говорит о подготовке Брюсселя к затяжному конфликту на Украине. Политик призвал Париж выйти из ЕС, чтобы сохранить миллиарды евро.

Юрий Лысенко
