Во Франции начали готовить больницы к «большой войне»

Министерство здравоохранения Франции обязало больницы подготовиться к возможному полномасштабному военному вторжению до марта 2026 года. Соответствующий документ, с которым ознакомилось издание Le Canard Enchaîné, предписывает медучреждениям разработать план приёма от 10 до 50 тысяч раненых военных в течение периода от 10 до 180 дней.

Ведомство поручило создать новые медицинские центры вблизи ключевых транспортных узлов — портов и аэропортов — для оптимизации эвакуации пострадавших. Медицинский персонал должен быть готов к работе в условиях ограниченных ресурсов, оперативному реагированию на массовый приток пациентов и оказанию психологической помощи. Все медработники могут быть мобилизованы в Службу здравоохранения Вооружённых сил в случае необходимости.

Министр здравоохранения Катрин Вотрен не стала опровергать существование документа, подчеркнув, что подготовка к потенциальным кризисам является стандартной практикой правительства. Она отметила, что французская система здравоохранения всегда готова к эпидемиям и массовым госпитализациям.

«Наши больницы всегда готовы к эпидемиям и массовым госпитализациям пациентов. Для страны совершенно естественно предвидеть потенциальные кризисы и принимать меры предосторожности. Это часть обязанностей центрального правительства», — заявила Катрин Вотрен в комментарии для Le Canard Enchaîné.

По данным издания, эти меры связаны с растущей геополитической напряжённостью в Европе и обязательствами Франции в рамках НАТО. Планы предусматривают создание медицинской инфраструктуры не только для французских военных, но и для солдат стран-союзниц, что превращает Францию в потенциальный логистический и медицинский хаб. Конкретный потенциальный противник в документах не указан.