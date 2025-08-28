Глава МВД Франции Ретайо сообщил, что страна стоит на краю финансовой пропасти

Парижу грозит экономический и политический крах из-за огромного госдолга. Об этом заявил глава МВД Франции Брюно Ретайо, пишет TF1Info.

Министр сообщил о серьёзности сложившейся ситуации, подчеркнув, что Франция ещё никогда не была так близка к финансовой пропасти. Ретайо отметил, что значительная часть французского государственного долга находится в руках иностранных кредиторов.

«Ситуация серьёзная. Франция никогда не была так близка к финансовой пропасти», — сказал глава МВД.

По его словам, 54% госдолга Франции принадлежат иностранным кредиторам, что представляет угрозу для национального суверенитета. С момента вступления в должность президента Эмманюэля Макрона, государственный долг увеличился почти на $1 триллион. Премьер-министр Франсуа Байру считает сокращение госдолга приоритетной задачей правительства, но его продолжают критиковать из-за быстрого роста задолженности.

Государственный долг Франции стабильно рос в последние десятилетия, увеличившись с 60% до 114% ВВП за 25 лет. Отметка в €1 трлн была пройдена в 2003 году, а спустя 20 лет долг превысил €3 трлн. Основными причинами такого роста La Depeche называет экономический кризис 2008 года и пандемию коронавируса. На конец первого квартала 2025 года госдолг составлял €3,345 трлн, или 114% ВВП. Крупнейшим заёмщиком при этом является государство.