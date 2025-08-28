А газ-то – российский: На Западе уличили Макрона в лицемерии из-за Украины

Ранее на Западе звучали опасения о том, что экономика Европы окажется на грани упадка после реализации торговой сделки с США, согласно которой Дональд Трамп снизил пошлины для ЕС с 30% до 15% взамен на обязательство закупать нефть и газ у Штатов вместо России. Сильнее всего, как ожидается пострадает ФРГ, являющаяся крупным автомобильным экспортёром на международном рынке.