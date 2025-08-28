Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
28 августа, 15:19

А газ-то – российский: На Западе уличили Макрона в лицемерии из-за Украины

BZ: Франция закупает газ из РФ, несмотря на заявления Макрона о поддержке Украины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Victor Velter

Франция, вопреки заявлениям президента Эмманюэля Макрона о безоговорочной поддержке Украины, продолжает закупать российский газ. Об этом сообщает издание Berliner Zeitung.

«И хотя Франция по-прежнему громко протестует против СВО, её импорт российского сжиженного природного газа растёт», — говорится в публикации.

По данным источника издания, в первом квартале 2025 года Франция стала крупнейшим импортёром российского газа среди стран ЕС, потратив на эти закупки около 600 миллионов евро.
Ранее на Западе звучали опасения о том, что экономика Европы окажется на грани упадка после реализации торговой сделки с США, согласно которой Дональд Трамп снизил пошлины для ЕС с 30% до 15% взамен на обязательство закупать нефть и газ у Штатов вместо России. Сильнее всего, как ожидается пострадает ФРГ, являющаяся крупным автомобильным экспортёром на международном рынке.

Наталья Демьянова
