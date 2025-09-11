Мессенджер MAX
11 сентября, 15:27

«Сильный пол себя не бережёт»: Врач объяснил, зачем России нужны мужские консультации

Уролог Герич: Мужские консультации помогут бороться с бесплодием

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Chinnapong

Идея создания мужских консультаций в России может сыграть важную роль в борьбе с бесплодием, заявил в беседе с Постньюс врач-уролог Андрей Герич.

«Причиной большой части бесплодных браков остаётся мужской фактор. Мужчинам нужно прививать культуру отношения к собственному здоровью, потому что она у нас отсутствует. Наши мужчины себя не берегут», — подчеркнул специалист.

По его словам, такие консультации помогут повысить осведомлённость о состоянии здоровья и вовремя начать профилактику.

Ранее с инициативой по созданию сети мужских консультаций выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Марина Фещенко
