11 сентября, 12:28

Матвиенко предложила открыть сеть мужских консультаций в России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Prostock-studio

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила открыть в России сеть мужских консультаций. Об этом сообщает Daily Storm у себя в Telegram.

По её словам, контролировать репродуктивное здоровье должны не только женщины, но и мужчины. Политик подчеркнула, что идея связана с ухудшением демографической ситуации в стране.

Путин — о демографии: Чем больше у нас малышей, тем лучше
Матвиенко отметила, что в некоторых регионах, включая Москву, подобная практика уже применяется.

В России в последние годы начали развивать программы по мужскому здоровью. В ряде клиник открываются специализированные центры андрологии, где мужчины могут пройти профилактические осмотры и получить консультации по вопросам репродуктивного и общего здоровья. В Москве, Санкт-Петербурге и ряде регионов действуют пилотные проекты «мужских кабинетов», где ведут приём урологи, эндокринологи и психологи. Однако такие инициативы пока носят точечный характер и не охватывают всю страну.

За рост демографии ответят сёла: В Госдуме придумали новый способ повысить рождаемость
Марина Фещенко
  • Новости
  • Валентина Матвиенко
  • Здоровье
