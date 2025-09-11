Матвиенко предложила открыть сеть мужских консультаций в России

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила открыть в России сеть мужских консультаций. Об этом сообщает Daily Storm у себя в Telegram.

По её словам, контролировать репродуктивное здоровье должны не только женщины, но и мужчины. Политик подчеркнула, что идея связана с ухудшением демографической ситуации в стране.

В России в последние годы начали развивать программы по мужскому здоровью. В ряде клиник открываются специализированные центры андрологии, где мужчины могут пройти профилактические осмотры и получить консультации по вопросам репродуктивного и общего здоровья. В Москве, Санкт-Петербурге и ряде регионов действуют пилотные проекты «мужских кабинетов», где ведут приём урологи, эндокринологи и психологи. Однако такие инициативы пока носят точечный характер и не охватывают всю страну.