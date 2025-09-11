Еда против онкологии: Врач рассказала, чем питаться для защиты от страшного недуга

Правильное питание помогает предотвратить рак. Об этом РИА «ФедералПресс» рассказала эндокринолог Юлия Гущина.

По её словам, главным фактором, повышающим риск злокачественных новообразований, является инсулинорезистентность из-за лишнего веса. Она возникает, если есть много сладкого. Высокий инсулин заставляет клетки расти слишком активно. Снизить его уровень помогают зелень, овощи и ягоды. А такие специи, как корица или куркума, мешают сахару повреждать клетки.

Вторая причина, на которую стоит обратить внимание, заключается в возникновении проблем с гормонами, что может быть обусловлено нарушениями в работе кишечника и желчи. Когда кишечник не функционирует должным образом, это может привести к нарушению процесса переработки и усвоения питательных веществ, необходимых для синтеза гормонов.

«Продукты, улучшающие отток желчи: горечи – руккола, корень одуванчика, артишок, листья черемши, зеленый лук, репа, тыква, редька, семена льна, тыквенные семечки, грецкие орехи», — добавила эндокринолог.

Третья опасность заключается в нехватке йода в организме, которая может оказать серьёзное влияние на здоровье и активировать процессы, связанные с ростом новообразований. Йод является одним из важнейших микроэлементов, необходимых для правильной работы щитовидной железы, которая отвечает за выработку гормонов, регулирующих обмен веществ и многие другие физиологические процессы. Врач посоветовала есть морепродукты, хурму, морскую капусту и шпинат для самозащиты.

Также риск рака повышают воспаления из-за слабого иммунитета. Чтобы укрепить защиту, нужно добавить в меню ягоды, цитрусы, имбирь, чеснок, мёд и грибы.