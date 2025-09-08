Гранат, лук, помидоры: Составлен список продуктов – убийц рака

Для профилактики онкологических заболеваний большое значение имеет ежедневный рацион, уверена нутрициолог Марина Шкилева. По её словам, некоторые продукты помогают замедлить развитие патологических процессов и укрепить иммунитет. В первую очередь можно выделить гранатовый сок, который богат антиоксидантами и способствует нейтрализации свободных радикалов.

Также эксперт обратила внимание на куркуму, которую рекомендуется добавлять в блюда, выпечку и напитки в качестве специи. А ещё в рационе должны присутствовать продукты, богатые селеном, такие как бразильские орехи, яйца, печень, треска и семена подсолнечника. Не менее важны помидоры, содержащие ликопин, обладающий сильными антиоксидантными свойствами и способный замедлять или даже останавливать рост раковых клеток.

Также нужно включать в питание зелёный чай, чеснок, лук и продукты, богатые кверцетином, такие как каперсы, какао и острый перец. Эти компоненты способствуют укреплению защитных механизмов организма и улучшают состояние клеток. Однако важным аспектом профилактики является не только правильное питание, но и образ жизни в целом.