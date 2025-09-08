«Мутации ДНК»: Россиян предупредили о распространённой ошибке при сдаче анализов на рак

Онкомаркеры помогают оценивать риск развития онкологии и выявлять её на ранних стадиях, однако полагаться исключительно на результаты данных анализов для постановки диагноза нельзя, предупредил сопредседатель комитета по инновациям при Федерации лабораторной медицины Андрей Варивода.

По его словам, некоторые онкомаркеры могут повышаться при воспалениях, беременности, травмах или заболеваниях внутренних органов, что затрудняет точную диагностику. Поэтому одного показателя онкомаркера недостаточно для точного диагноза. Более того, современная медицина уже активно развивается в направлении новых методов молекулярной диагностики.

«Современные генетические исследования позволяют анализировать мутации ДНК и РНК, характерные для различных типов рака», — подчеркнул собеседник «Газеты.ru».