От ковида до ВИЧ: Как не допустить ошибок при экспресс-анализе на дому
Эксперт Ермолаева: В России выросла популярность экспресс-анализов на дому
За минувшие два года в России заметно выросла популярность экспресс-анализов, которые можно проводить дома, обратила внимание председатель Комиссии по лабораторной диагностике в здравоохранении Московского отделения «Опоры России» Евгения Ермолаева. По её словам, тенденция связана с более осознанным отношением людей к своему здоровью и доступностью соответствующих приборов.
Так, наиболее востребованными являются устройства для измерения уровня глюкозы в крови, которые помогают диабетикам. Также анализаторы доказали свою эффективность во время пандемии коронавируса. А ещё на рынке появились портативные устройства для определения ВИЧ.
Эксперт добавила, что рост популярности экспресс-тестов стимулируется также увеличением числа случаев своевременного выявления хронических заболеваний. Кроме того, развитие телемедицины способствует возможности удалённого мониторинга состояния пациентов.
«При этом важно чётко выполнять требования инструкции, чтобы исключить возможность ошибки. Кроме того, надо следить за исправностью самого прибора и при любых сомнениях в объективности полученных данных перепроверить их в профессиональных условиях», — призвала собеседница радио Sputnik.
