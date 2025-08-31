От ковида до ВИЧ: Как не допустить ошибок при экспресс-анализе на дому

За минувшие два года в России заметно выросла популярность экспресс-анализов, которые можно проводить дома, обратила внимание председатель Комиссии по лабораторной диагностике в здравоохранении Московского отделения «Опоры России» Евгения Ермолаева. По её словам, тенденция связана с более осознанным отношением людей к своему здоровью и доступностью соответствующих приборов.

Так, наиболее востребованными являются устройства для измерения уровня глюкозы в крови, которые помогают диабетикам. Также анализаторы доказали свою эффективность во время пандемии коронавируса. А ещё на рынке появились портативные устройства для определения ВИЧ.

Эксперт добавила, что рост популярности экспресс-тестов стимулируется также увеличением числа случаев своевременного выявления хронических заболеваний. Кроме того, развитие телемедицины способствует возможности удалённого мониторинга состояния пациентов.