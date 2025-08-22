Опасно спутать: Эти 5 болезней начинаются с симптомов обычной усталости. Не пропустите их! Оглавление Рассеянный склероз: болезнь, которая маскируется под переутомление Вечная усталость и жажда? Проверьте эти симптомы, пока не стало поздно Спите 8 часов, но просыпаетесь разбитым? Виновато может быть апноэ Не просто грусть: болезнь, которая мешает встать с кровати по утрам Почему вам всегда холодно и нет сил? Проверьте щитовидку! Обычная усталость — не патология. Но если симптомы упадка сил становятся постоянными — это повод задуматься, не прячутся ли за этими признаками серьёзные сбои в организме. Life.ru составил подборку заболеваний, наиболее часто скрывающихся под маской переутомления. 21 августа, 22:01 Чувствуете постоянную усталость — следует обратиться к врачу. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Roman Samborskyi

Снижение работоспособности и концентрации нередко связывают с повышенными физическими или умственными нагрузками на работе, недосыпом, нервными реакциями на события в ближайшем окружении. Однако если время идёт, а ситуация не меняется, не стоит ждать, когда «само как-нибудь пройдёт». И уж совсем не вариант — принимать лекарства, о чудодействии которых вы начитались в Сети. Лучше обратиться к врачу, чтобы выявить или исключить возможность наличия проблем, о которых пытается сообщить нам организм.

Рассеянный склероз: болезнь, которая маскируется под переутомление

Хроническая усталость может быть одним из симптомов рассеянного склероза — прогрессирующего заболевания нервной системы. Это заболевание может привести к инвалидности. Общая причина — неполадки с иммунитетом, причины которых учёными пока не установлены. Обычно возникает у молодых людей, причём, по статистике неврологов, женщины болеют чаще, а мужчины — тяжелее. Поэтому важно обращать внимание на симптомы рассеянного склероза, которые должны насторожить.

Помимо когнитивных нарушений — ухудшения памяти, сложностей с концентрацией при выполнении бытовых и рабочих задач, оно проявляет себя неврологическими симптомами: нарушением координации, слабостью и онемением в конечностях, мышечными болями. Человек быстрее устаёт, что называется, как в офисе, так и в огороде, снижается острота зрения (пострадать могут как один, так и оба глаза), появляются двоение в глазах и мышечная слабость, головокружение и спастичность — неконтролируемые движения конечностей. Раздражительность и чувство постоянной тревоги дополняют непростую картину, когда жизнь превращается в испытание.

Рассеянный склероз — недуг, который начинает проявляться в молодом возрасте. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic

Вечная усталость и жажда? Проверьте эти симптомы, пока не стало поздно

Чувство усталости также может провоцировать высокий уровень сахара в крови, связанный с нарушением обмена глюкозы в организме. Когда поджелудочная железа не вырабатывает достаточное количество инсулина или клетки организма перестают на него реагировать, возникает сахарный диабет. Коварство этой широкой группы эндокринных заболеваний в том, что зачастую начальные стадии диабета протекают бессимптомно, — человек не может узнать, что его углеводный баланс нарушен. Поэтому ведёт обычный образ жизни вместо раннего выявления проблемы и начала лечения. Это очень опасно, так как уровень сахара в крови незаметно (и, что хуже, непредсказуемо) изменяется, со временем это приводит к поражению сосудов, нервов, почек, глаз и других органов.

Апатия, усталость, сонливость начинают проявляться в двух случаях: когда содержание глюкозы в крови становится слишком высоким (гипергликемия) и когда уровень глюкозы, наоборот, снижается (гипогликемия). Также среди основных симптомов заболевания:

зуд кожи и слизистых;

жажда;

учащённые позывы к мочеиспусканию;

проблемы с пищеварением;

учащаются случаи инфекционных заболеваний;

периодическая затуманенность зрения;

резкая потеря или набор веса.

Для профилактики заболевания врачи рекомендуют физическую активность и контроль веса, а также уровня глюкозы в крови, соблюдение необходимой диеты, отказ от курения, если вы старше 40 лет, предрасположены к ожирению и ведёте малоподвижный образ жизни.

Спите 8 часов, но просыпаетесь разбитым? Виновато может быть апноэ

Непроходящую усталость, дневную сонливость, сухость во рту, ухудшение памяти и снижение интеллекта испытывают люди при апноэ сна. Причём зачастую многие до постановки диагноза даже не догадываются о причинах таких симптомов. Субъективно их определить сложно, ведь возникают они во время сна.

Состояние, когда во сне дыхание многократно прерывается более чем на 10 секунд, приводит к громкому храпу с характерной паузой в конце. А это ведёт к снижению уровня кислорода в крови. Люди с апноэ сна подвержены постоянной вялости, дневной сонливости, сухости во рту, у них ухудшаются память, скорость реакции и интеллект. Последствия, если не заняться проблемой вовремя, — повышение давления, сердечно-сосудистые болезни, инсульт.

Кто в группе риска? Это мужчины, чаще пожилые, курильщики и люди с лишним весом. Лечение апноэ сна включает отказ от алкоголя и курения, снижение массы тела и обязательно сон на боку. Помогает применение специальных мундштуков: они удерживают нижнюю челюсть. Также эффективны устройства, подающие сжатый воздух в дыхательные пути.

Частая усталость может быть одним из первых признаков сахарного диабета. Фото © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Не просто грусть: болезнь, которая мешает встать с кровати по утрам

За кулисами хронической усталости могут скрываться депрессия или её начальная фаза — субдепрессивное состояние.

Заболевание поначалу выглядит как упадок сил, временное снижение настроения и интереса к привычным хобби и дружеским отношениям, которые прежде доставляли удовольствие. Такие проявления окружающие часто принимают за обычный сплин, грусть, когда, скажем, у человека что-то вдруг не ладится на работе или в личном плане. Но проблема более серьёзна и даже опасна, говорят специалисты, — депрессию нужно лечить.

Согласно распространённому стереотипу, наиболее сложное время для человека в депрессии — это вечер и ночь. На самом деле это раннее утро. Людям в депрессии кажется, что нет причин, которые побуждали бы их подняться с кровати, вообще двигаться, нет желания принимать пищу, мотивации начинать новый день и в целом жить.

Обычно депрессия усиливается в осенне-зимний период, когда количества солнечного света недостаточно. Постепенно угнетается общее физическое здоровье: мучают усталость, нарушения сна и аппетита, боль в разных участках тела и мышцах, возникают проблемы с пищеварением, двигательная заторможенность. Статистика говорит, что женщины более подвержены депрессии. Её возможные разновидности:

психогенная — как реакция на психотравмирующие события;

экзогенная — при поражении головного мозга и употреблении психоактивных веществ;

скрытая — проявляется в виде соматического заболевания. Оно связано не с психической деятельностью человека, а с нарушением работы внутренних органов и систем организма (ишемия, гастрит, астма, дерматит, иммунодефицит и пр.).

Депрессия имеет множество других проявлений, с которыми пациенты обращаются к врачам-терапевтам, кардиологам, гастроэнтерологам и так далее. Но при обследованиях какие-либо органические патологии зачастую не обнаруживаются. При этом пациенты избегают обращения за помощью к психиатру или психологу. Однако специалисты в этих областях не только точно диагностируют причины возникновения депрессии, но и помогают справиться с нею.

Депрессия — расстройство, которое требует лечения. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Stock-Asso

Почему вам всегда холодно и нет сил? Проверьте щитовидку!

Гормональные нарушения могут быть различными, однако начинаются практически с одинаковых тревожных ноток — апатии, усталости, к которым добавляются проблемы с весом и резкие перепады настроения. Наиболее частый виновник этого — щитовидная железа: при снижении уровня гормонов щитовидки в плазме крови все процессы в организме замедляются, а в обратном случае организм вынужден работать с повышенной интенсивностью.

Недостаточная активность щитовидки и, как следствие, снижение выработки гормонов — признаки гипотиреоза. Усталость может развиваться медленно или наступать внезапно, сочетается с сухостью кожи, выпадением волос, отёками лица, рук и нижних конечностей. Также наиболее частые спутники гипотиреоза:

снижение памяти, внимания; умственной и физической работоспособности;

непереносимость низких температур;

увеличение веса, запоры;

депрессия.

Обычно подвержены заболеванию люди после 45–50 лет, чаще женщины. Наиболее распространённая причина — недостаток содержания в пище и воде йода. А он необходим организму для синтеза гормонов щитовидной железы. Они, в свою очередь, отвечают за белковый, жировой и углеводный обмен веществ, формирование нервной системы, всасывание витаминов, образование красных кровяных клеток.

Утомляемость — один из вероятных признаков недостатка или избытка гормонов щитовидной железы. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Goksi

Восполнить йододефицит поможет употребление продуктов питания, среди которых морские водоросли, молочные и морепродукты, яйца, чернослив, зелёный горошек, клюква и другие продукты, богатые йодом. В случае развившегося гипотиреоза эндокринолог назначает лечение гормонами щитовидной железы.

Напротив, избыток гормонов щитовидной железы в крови приводит к развитию гипертиреоза. Он сопровождается:

ощущением слабости и повышенной утомляемостью;

постоянным учащённым сердцебиением;

эмоциональной лабильностью;

дрожью рук и/или тела.

Без лечения состояние может осложниться сердечно-сосудистым коллапсом, отёком легких, полиорганной недостаточностью, которые могут привести к летальному исходу. В зависимости от случая эндокринологи применяют медикаментозную терапию, хирургическое лечение либо радиойодтерапию.

Не занимайтесь самодиагностикой и самолечением — при любых подозрительных недомоганиях следует обратиться к врачу. Начинать нужно с посещения терапевта. Он назначит анализ крови, флюорографию и прочие исследования. Для дообследования могут направить к неврологу или психотерапевту. Особенно внимательными нужно быть тем, у кого в семье были заболевания, связанные с проявлениями хронической усталости.

Авторы Валентина Станкевич