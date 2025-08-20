Названы категории россиян, которых может сразить дуэт свиного и гонконгского гриппа

Свиной грипп как вирус известен уже давно, его всплеск заболеваемости наблюдался ещё в 2009 году. Он долгое время являлся основным вирусом гриппа A, циркулирующим в течение последних сезонов. Гонконгский грипп тоже не новый. Он отличается меньшей эффективностью вакцин, хотя прививка от него существует и является хорошей, рассказала в беседе с Life.ru врач-инфекционист Елена Мескина.

В группе риска традиционно люди, которые имеют хронические заболевания. Особенно касается тех, у кого есть два или более заболевания. Прежде всего это лёгкие, хроническо-обструктивная болезнь, астма и сердечно-сосудистые заболевания. Также грипп может коснуться людей, перенёсших инфаркты, инсульты и бляшки в сосудах Елена Мескина Врач-инфекционист

Люди с тяжёлой формой ожирения, сахарным диабетом, иммунодефицитом или ВИЧ-инфекцией также подвержены повышенному риску тяжёлого течения заболевания и летального исхода. Именно поэтому этим категориям населения рекомендуется вакцинация в первую очередь.

В группе риска находятся и дети младше двух лет, а также малыши с хроническими заболеваниями лёгких или пороками развития. Важно отметить, что лечение аспирином может негативно повлиять на течение гриппа у детей и усугубить его тяжесть.

В целом мы должны быть готовы к тому, что вирусы периодически меняются. Это самое главное, иначе они распространяться не будут, это их стратегия. Поэтому перемены, вирусные изменения будут всё время. Мы должны быть готовы, а также важно вовремя вакцинироваться. Елена Мескина Врач-инфекционист