20 августа, 13:52

Названы категории россиян, которых может сразить дуэт свиного и гонконгского гриппа

Врач Мескина: Россияне с хроническими недугами тяжело перенесут вспышку гриппа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / TommyStockProject

Свиной грипп как вирус известен уже давно, его всплеск заболеваемости наблюдался ещё в 2009 году. Он долгое время являлся основным вирусом гриппа A, циркулирующим в течение последних сезонов. Гонконгский грипп тоже не новый. Он отличается меньшей эффективностью вакцин, хотя прививка от него существует и является хорошей, рассказала в беседе с Life.ru врач-инфекционист Елена Мескина.

В группе риска традиционно люди, которые имеют хронические заболевания. Особенно касается тех, у кого есть два или более заболевания. Прежде всего это лёгкие, хроническо-обструктивная болезнь, астма и сердечно-сосудистые заболевания. Также грипп может коснуться людей, перенёсших инфаркты, инсульты и бляшки в сосудах

Елена Мескина

Врач-инфекционист

Люди с тяжёлой формой ожирения, сахарным диабетом, иммунодефицитом или ВИЧ-инфекцией также подвержены повышенному риску тяжёлого течения заболевания и летального исхода. Именно поэтому этим категориям населения рекомендуется вакцинация в первую очередь.

В группе риска находятся и дети младше двух лет, а также малыши с хроническими заболеваниями лёгких или пороками развития. Важно отметить, что лечение аспирином может негативно повлиять на течение гриппа у детей и усугубить его тяжесть.

В целом мы должны быть готовы к тому, что вирусы периодически меняются. Это самое главное, иначе они распространяться не будут, это их стратегия. Поэтому перемены, вирусные изменения будут всё время. Мы должны быть готовы, а также важно вовремя вакцинироваться.

Елена Мескина

Врач-инфекционист

Напомним, что в предстоящем эпидемическом сезоне ожидается возможная вспышка свиного и гонконгского гриппа. Наиболее эффективным способом защиты от тяжёлых форм заболевания остаётся своевременная вакцинация, которая начнётся в августе. Помимо гриппа в осенне-зимний период прогнозируется рост заболеваемости риновирусной, респираторно-синцитиальной и парагриппозной инфекциями.

Екатерина Хмелева
