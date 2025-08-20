Врачи бьют тревогу из-за надвигающейся вспышки гонконгского и свиного гриппа в России
Врач Коновалов: Россию ожидает вспышка гонконгского и свиного гриппа
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kmpzzz
Российские инфекционисты предупредили о вероятной вспышке свиного и гонконгского гриппа в предстоящем эпидемическом сезоне. Об этом сообщил доцент кафедры инфекционных болезней у детей Института материнства и детства РНИМУ имени Пирогова Иван Коновалов в разговоре с Агентством городских новостей «Москва».
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уже рекомендовала включить в состав вакцин для северного полушария актуальные штаммы вируса. В трёхвалентные вакцины войдут антигены свиного гриппа A/H1N1, гонконгского гриппа A/H3N2 и штамма B/Victoria, а в четырёхвалентные дополнительно включён штамм B/Yamagata. По словам врача, штаммы H1N1 и H3N2 характеризуются высокой температурой до 38–39 градусов, лихорадкой и риском серьёзных осложнений, включая миокардит и воспаление почек.
Коновалов отметил, что самым эффективным способом защиты от тяжёлых форм гриппа и его осложнений остаётся своевременная вакцинация, которая стартует в августе. Помимо гриппа, в осенне-зимний период ожидается рост заболеваемости риновирусной, респираторно-синцитиальной и парагриппозной инфекциями.
Ещё один верный помощник человека в борьбе с болезнями — крепкий иммунитет. Ранее врач-инфекционист Ольга Столярова рассказала Life.ru, что заложить крепкую основу для защиты организма поможет сбалансированное питание, где сделан акцент на сезонные овощи и фрукты, что богаты полезными микроэлементами.