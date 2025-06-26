«Намного тяжелее испанки»: Россиян предупредили об опасности мутирующего птичьего гриппа

По словам доктора медицинских наук Светланы Протасовой, у больных испанкой проявлялась пневмония с сильным удушьем и посинением кожи, что дало недугу название «синяя смерть». В терминальной стадии заболевание осложнялось внутрилёгочным кровотечением. Однако смертоносный вирус возник из-за птиц, то есть изначально он был вирусом птичьего гриппа H1N1, который адаптировался к человеку.

Птичьему гриппу потребовалось две мутации, после которых он смог плотно связываться с эпителием лёгких человека и привести к гибели десятков миллионов людей. А современному виду недуга хватит всего одной мутации, подчеркнула собеседница RuNews24.ru. Более того, вирус уже научился заражать свиней, которые по анатомическому строению и физиологическим характеристикам очень близки к людям.

Особенно вирусолога тревожит тот факт, что лёгкие у свиней и людей практически одинаковые. Это может значительно способствовать мутациям, которые в итоге приведут к катастрофе. Ситуация осложняется отсутствием вакцин и лекарств от птичьего гриппа, а также недавней пандемией коронавируса.

«Сейчас ситуация не такая, как в начале прошлого века, когда свирепствовала испанка, потому что иммунная система людей очень ослаблена ковидом, поэтому птичий грипп может протекать намного тяжелее испанки», — заявила эксперт.

В то же время эксперт отметила, что грипп оставляет после себя иммунитет, а память иммунных клеток сохраняется на долгие годы и защищает от повторных инфекций не только теми же вирусами. По этой причине болеть птичьим гриппом, скорее всего, будут не все люди, а только те, у кого нет клеточного иммунитета к данному вирусу.