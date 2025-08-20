Забудьте о лекарствах: Врач рассказала, как правильно укрепить иммунитет перед сезоном простуд

Август является оптимальным временем для начала укрепления иммунитета перед осенним сезоном простуд. Врач-инфекционист клиники «Будь Здоров» на Сретенке Ольга Столярова в беседе с Life.ru отметила, что основой защиты организма становится сбалансированное питание с акцентом на сезонные овощи и фрукты, богатые витаминами и антиоксидантами.

Специалист подчеркнула особую ценность ягод смородины и облепихи как источников витамина С, а также важность включения в рацион жирной рыбы, яичных желтков и специально выращенных грибов для получения витамина D. Врач допустила возможность дополнительного приёма этого витамина осенью после консультации с врачом.

Цинк: Необходим для нормальной работы иммунной системы. Содержится в мясе, птице, морепродуктах, бобовых, орехах и семенах. Пробиотики: Поддерживают здоровую микрофлору кишечника, которая играет важную роль в иммунитете. Ешьте ферментированные продукты, такие как йогурт (без добавок), кефир, квашеная капуста, кимчи. Ольга Столярова Врач- инфекционист клиники «Будь Здоров» на Сретенке

Столярова настоятельно рекомендует ограничить потребление сладкого и переработанных продуктов, негативно влияющих на иммунную систему. Кроме того, здоровый сон продолжительностью 7-8 часов является важнейшим элементом укрепления иммунитета. Эксперт также подчёркивает пользу регулярных умеренных физических нагрузок и прогулок на свежем воздухе.

Врач рекомендует постепенное закаливание через контрастный душ и обтирания, поддержание водного баланса и снижение стресса с помощью медитации и хобби. В заключение она упоминает о пользе чеснока, имбиря, мёда и эхинацеи.