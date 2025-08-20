Мессенджер MAX
Забудьте о лекарствах: Врач рассказала, как правильно укрепить иммунитет перед сезоном простуд

Врач Столярова: Укрепить иммунитет перед сезоном простуд помогут овощи и фрукты

Укрепить иммунитет перед сезоном простуд помогут овощи и фрукты. Обложка © freepik / pvproductions

Август является оптимальным временем для начала укрепления иммунитета перед осенним сезоном простуд. Врач-инфекционист клиники «Будь Здоров» на Сретенке Ольга Столярова в беседе с Life.ru отметила, что основой защиты организма становится сбалансированное питание с акцентом на сезонные овощи и фрукты, богатые витаминами и антиоксидантами.

Специалист подчеркнула особую ценность ягод смородины и облепихи как источников витамина С, а также важность включения в рацион жирной рыбы, яичных желтков и специально выращенных грибов для получения витамина D. Врач допустила возможность дополнительного приёма этого витамина осенью после консультации с врачом.

Цинк: Необходим для нормальной работы иммунной системы. Содержится в мясе, птице, морепродуктах, бобовых, орехах и семенах. Пробиотики: Поддерживают здоровую микрофлору кишечника, которая играет важную роль в иммунитете. Ешьте ферментированные продукты, такие как йогурт (без добавок), кефир, квашеная капуста, кимчи.

Ольга Столярова

Врач- инфекционист клиники «Будь Здоров» на Сретенке

Столярова настоятельно рекомендует ограничить потребление сладкого и переработанных продуктов, негативно влияющих на иммунную систему. Кроме того, здоровый сон продолжительностью 7-8 часов является важнейшим элементом укрепления иммунитета. Эксперт также подчёркивает пользу регулярных умеренных физических нагрузок и прогулок на свежем воздухе.

Врач рекомендует постепенное закаливание через контрастный душ и обтирания, поддержание водного баланса и снижение стресса с помощью медитации и хобби. В заключение она упоминает о пользе чеснока, имбиря, мёда и эхинацеи.

«Имбирь обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Добавляйте его в чай или смузи. Мёд обладает антибактериальными и противовоспалительными свойствами. Эхинацея стимулирует иммунную систему. Можно принимать в виде чая или настойки», — рекомендовала инфекционист.

Ранее Life.ru узнал, можно ли создать «летний запас» витаминов. Кроме того, россиянам рассказали, как обычная мята может влиять на «мужскую силу».

