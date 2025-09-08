«Лютый анахронизм»: Названы устаревшие анализы, которые можно не сдавать
Медтех-эксперт Варивода назвал анализ на СОЭ устаревшим методом проверки
Некоторые привычные россиянам анализы со временем стали менее информативными из-за развития новых методов исследований. Среди таких можно выделить креатинин, С-реактивный белок, СОЭ, гомоцистеин и копрограмму, рассказал сопредседатель комитета по инновациям при Федерации лабораторной медицины Андрей Варивода. По его словам, не всегда речь идёт об устаревании анализа, зачастую необходимо балансировать между информативностью и себестоимостью с учётом рисков.
Например, тест на креатинин — показатель средний, тогда как цистатин-C выполняет аналогичную функцию гораздо эффективнее, хотя его стоимость примерно в тридцать раз выше. В то же время, по словам эксперта, креатинин способен выявить серьёзные патологии, и риск диагностической ошибки при его использовании невысок. А С-реактивный белок (СРБ) не является идеальным универсальным маркером воспаления из-за низкой специфичности.
«Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) — лютый анахронизм времён, когда единственным доступным инструментом был капилляр с линейкой и секундомером. Сегодня общий анализ крови с развернутой лейкоцитарной формулой решает эту задачу значительно лучше», — отметил эксперт.
Что касается анализа на гомоцистеин, то он проблематичен при подозрении на сердечно-сосудистые заболевания из-за сложности реагента. В то же время, N-терминальный пропептид мозгового натрийуретического пептида (NT-proBNP) считается более эффективным для прогнозирования сердечно-сосудистых рисков. Кроме того, копрограмма — важный анализ, но в настоящее время требует модернизации, подчеркнул собеседник «Газеты.ru».
