«Лютый анахронизм»: Названы устаревшие анализы, которые можно не сдавать

Некоторые привычные россиянам анализы со временем стали менее информативными из-за развития новых методов исследований. Среди таких можно выделить креатинин, С-реактивный белок, СОЭ, гомоцистеин и копрограмму, рассказал сопредседатель комитета по инновациям при Федерации лабораторной медицины Андрей Варивода. По его словам, не всегда речь идёт об устаревании анализа, зачастую необходимо балансировать между информативностью и себестоимостью с учётом рисков.

Например, тест на креатинин — показатель средний, тогда как цистатин-C выполняет аналогичную функцию гораздо эффективнее, хотя его стоимость примерно в тридцать раз выше. В то же время, по словам эксперта, креатинин способен выявить серьёзные патологии, и риск диагностической ошибки при его использовании невысок. А С-реактивный белок (СРБ) не является идеальным универсальным маркером воспаления из-за низкой специфичности.

«Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) — лютый анахронизм времён, когда единственным доступным инструментом был капилляр с линейкой и секундомером. Сегодня общий анализ крови с развернутой лейкоцитарной формулой решает эту задачу значительно лучше», — отметил эксперт.