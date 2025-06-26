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26 июня, 10:35

Петербургские учёные создали уникальный микроскоп для анализа клетки

Учёные ИТМО тестируют новый атомно-силовой микроскоп

Учёный. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Учёный. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Учёные ИТМО после шести месяцев кропотливой работы создали уникальный атомно-силовой микроскоп, который открывает новые возможности для отечественной науки. Новейший прибор, работающий на нанометровом масштабе, способен показывать изменения в молекулярном составе клеточной оболочки и определять её химический состав. Это помогает отслеживать реакцию клетки на различные материалы.

По словам доцента научно-образовательного центра инфо-химии Университета ИТМО Светланы Уласевич, по реакции клетки на конкретный материал можно судить о его биосовместимости и перспективности для дальнейшего использования, например, в имплантатах или системах доставки веществ. В процессе работы лазерный луч аппарата проецируется на исследуемый объект, отражение фиксируется системой зеркал и на основе этого формируется спектограмма — изображение, показывающее наличие или отсутствие определённых веществ в образце.

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«Атомно-силовая микроскопия работает таким образом, что маленькая иголочка контиливер, простукивает поверхность объекта и рисует некую топографическую карту, что позволяет определить её физические свойства...» — отметил преподаватель научно-образовательного центра инфо-химии Университета ИТМО Алексей Мешков.

Кстати, новый микроскоп пригодится не только в медицине. По данным телеканала «Санкт-Петербург», учёные могут найти отечественному изобретению применение и в промышленности. В настоящее время исследователи работают над доработкой устройства для повышения его точности, планируя автоматизировать работу с помощью роботизированной руки.

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Борис Эльфанд
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