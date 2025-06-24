Точность 94%: Учёные предложили выявлять болезнь Паркинсона с помощью запаха ушной серы

Учёные из Китая придумали нестандартный способ для ранней диагностики болезни Паркинсона. Индикатором риска развития недуга может служить, как это ни странно, запах ушной серы. Такое предположение сделала команда Чжэцзянского университета, опубликовав результаты в научном журнале Analytical Chemistry.



В исследовании приняли участие 209 человек, из которых 108 имели диагностированное заболевание. Далее с помощью газовой хроматографии и масс-спектрометрии они провели анализ ушных выделений, который показал, что у больных изменяется уровень четырёх летучих соединений: этилбензола, 4-этилтолуола, пентаналя и 2-пентадецил-1,3-диоксолана.

Затем для работы решили использовать искусственный интеллект. На основе полученных данных команда научила систему различать образцы здоровых людей и больных. Точность составила 94%, что делает метод весьма перспективным для массового и недорогого скрининга. Тем не менее авторы подчёркивают, что технологию ещё предстоит неоднократно тестировать на пациентках из разных стран и с разной стадии болезни.

К слову, ушная сера была выбрана неслучайно. В прошлом эксперты установили, что при недуге у пациентов меняется состав кожного сала, в том числе и запах. К сожалению, результаты при такой диагностике весьма неточные, потому что на взятые с поверхности кожи образцы сильно влияла внешняя среда. Ушная сера, которая тоже состоит из кожного сала, находится глубже и защищена от внешних загрязнений.