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17 июня, 09:17

Учёные выяснили, как листья лопуха помогут победить диабет и кишечную палочку

Ura.ru: Настой из листьев лопуха помогает победить инфекции и сахарный диабет

Обложка © Wikipedia / Christian Fischer

Обложка © Wikipedia / Christian Fischer

Учёные из Пермского политехнического университета (ПНИПУ) выяснили, что настой из листьев лопуха обладает антибактериальными свойствами и снижает уровень глюкозы в крови. Открытие исследователей может стать основой для создания новых природных препаратов, сообщает URA.ru со ссылкой на пресс-службу вуза.

«Чтобы проверить результаты исследования, использовался тест на глюкозотолерантность: лабораторным крысам после 12-часового голодания вводили 40%-й раствор глюкозы, а затем — либо настой ферментированных листьев лопуха, либо метформин. Настой показал коэффициент стабилизации уровня сахара в крови, сопоставимый с метформином — 1,11 против 1,08. Это открытие может помочь в разработке натуральных средств для контроля диабета», — подчеркнула профессор кафедры охраны окружающей среды ПНИПУ, доктор медицинских наук Лариса Волкова.

Учёные отметили, что настой из листьев лопуха хорошо противостоит золотистому стафилококку и кишечной палочке. Примечательно, что настой не вызывает каких-либо отрицательных последствий при употреблении. Специалисты вводили белых мышам по 1 мл препарата и наблюдали за их состоянием на протяжении двух недель. В результате животные не имели признаков отравления.

В настоящее время исследователи хотят расширить спектр изучаемых бактерий, оценить действие настоя из листьев лопуха и провести испытания. По их словам, существует перспектива создания антибиотиков и средств для контроля глюкозы на основе настоя.

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Дарья Нарыкова
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