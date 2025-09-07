В России зарегистрирована новая тест-система для определения иммунитета к холере

В России зарегистрирована уникальная тест-система, позволяющая выявлять наличие иммунитета к холере. О новом инструменте для эпидемиологов сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в беседе с РИА «Новости».

«Тест-система буквально на прошедшей неделе зарегистрирована. Это система, которая определяет иммунитет к холере, который сформировался или после перенесенной болезни, или после вакцинации. Притом что тест-система позволяет определять иммуноглобулины А и М, и G, давая нам понимание, как давно человек заразился и как давно он переболел. Это важно для эпидемиологического анализа, для эпидемиологической оценки», — заявила она.

По словам Поповой, представленная система способна дифференцировать различные типы антител, что даёт специалистам возможность установить не только факт наличия защиты, но и приблизительное время перенесённого заболевания или вакцинации. Это крайне ценно для проведения эпидемиологического анализа.

Глава ведомства добавила, что на территории страны фиксируются исключительно завозные случаи заболевания холерой, а её локального распространения не наблюдается. Попова также отметила, что применяемые в России методики эпидемиологического надзора и контроля вызывают значительный интерес у международного сообщества.