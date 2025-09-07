В России зарегистрирована новая тест-система для определения иммунитета к холере
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PaeGAG
В России зарегистрирована уникальная тест-система, позволяющая выявлять наличие иммунитета к холере. О новом инструменте для эпидемиологов сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в беседе с РИА «Новости».
«Тест-система буквально на прошедшей неделе зарегистрирована. Это система, которая определяет иммунитет к холере, который сформировался или после перенесенной болезни, или после вакцинации. Притом что тест-система позволяет определять иммуноглобулины А и М, и G, давая нам понимание, как давно человек заразился и как давно он переболел. Это важно для эпидемиологического анализа, для эпидемиологической оценки», — заявила она.
По словам Поповой, представленная система способна дифференцировать различные типы антител, что даёт специалистам возможность установить не только факт наличия защиты, но и приблизительное время перенесённого заболевания или вакцинации. Это крайне ценно для проведения эпидемиологического анализа.
Глава ведомства добавила, что на территории страны фиксируются исключительно завозные случаи заболевания холерой, а её локального распространения не наблюдается. Попова также отметила, что применяемые в России методики эпидемиологического надзора и контроля вызывают значительный интерес у международного сообщества.
Ранее Life.ru сообщал, что в России в 2025 году зафиксированы четыре случая холеры — все завезённые из Индии. Как отметила Попова, заболевание прогрессирует крайне быстро. Пренебрежение его первоначальными признаками способно повлечь за собой тяжёлые осложнения. Специалист акцентировала, что оперативная медицинская помощь является залогом полного выздоровления пациентов.