«Клиники переполнены»: Геннадий Онищенко раскрыл, какая зараза косит российских туристов в Турции

В Турции фиксируются случаи заболеваний, связанных с холерным вибрионом. Об этом Life.ru рассказал эпидемиолог и заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко. По его словам, местные клиники уже переполнены.

В Турции сейчас фиксируются случаи заболеваний, связанных с вибрионами. Клиники переполнены, жалобы на симптомы наблюдаются уже около недели, а первые сообщения о бактерии на пляжах появились ещё в июле. Геннадий Онищенко Эпидемиолог и заместитель президента Российской академии образования, академик РАН

Учёный объяснил, что бактерия Vibrio, классическим представителем которой является холерный вибрион, активизируется при температуре воды около 13 градусов. Помимо Турции, подобные бактерии обитают в Краснодарском крае, Астраханской области, Одессе, Астрахани и в регионах Средней Азии. Онищенко напомнил о вспышке холеры в России в 1994 году. Тогда эпидемия началась в июне и длилась до ноября, сам холерный вибрион был завезён из Турции. За этот период зарегистрировали около 1200 случаев заболевания и столько же носителей.

Эксперт напомнил, что холера передаётся в основном через воду, реже — при прямом контакте с больным. Симптомы инфекции могут проявляться по-разному: от лёгких расстройств до тяжёлого обезвоживания организма. При холере нарушается нормальный процесс всасывания воды в кишечнике — она выходит наружу, что приводит к опасной потере жидкости. Он отметил, что болезнь успешно лечат антибиотиками, а для восстановления водно-солевого баланса применяются регидратационные растворы.

«Диагноз «вибрион» как таковой не ставится. В данном случае речь идёт о холере, вызванной холерным вибрионом. Возможно, в Турции скрывают реальные масштабы заболевания, о чём я предупреждал ещё в мае, ссылаясь на прогнозы ВОЗ, так же, как и скрывают вспышку холеры», — пояснил специалист.