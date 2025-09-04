Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 сентября, 12:49

«Клиники переполнены»: Геннадий Онищенко раскрыл, какая зараза косит российских туристов в Турции

Эпидемиолог Онищенко: В Турции могут скрывать масштабы вероятной вспышки холеры

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / yalcins

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / yalcins

В Турции фиксируются случаи заболеваний, связанных с холерным вибрионом. Об этом Life.ru рассказал эпидемиолог и заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко. По его словам, местные клиники уже переполнены.

В Турции сейчас фиксируются случаи заболеваний, связанных с вибрионами. Клиники переполнены, жалобы на симптомы наблюдаются уже около недели, а первые сообщения о бактерии на пляжах появились ещё в июле.

Геннадий Онищенко

Эпидемиолог и заместитель президента Российской академии образования, академик РАН

В Турции сейчас фиксируются случаи заболеваний, связанных с вибрионами. Клиники переполнены, жалобы на симптомы наблюдаются уже около недели, а первые сообщения о бактерии на пляжах появились ещё в июле.
В Турции сейчас фиксируются случаи заболеваний, связанных с вибрионами. Клиники переполнены, жалобы на симптомы наблюдаются уже около недели, а первые сообщения о бактерии на пляжах появились ещё в июле.

Учёный объяснил, что бактерия Vibrio, классическим представителем которой является холерный вибрион, активизируется при температуре воды около 13 градусов. Помимо Турции, подобные бактерии обитают в Краснодарском крае, Астраханской области, Одессе, Астрахани и в регионах Средней Азии. Онищенко напомнил о вспышке холеры в России в 1994 году. Тогда эпидемия началась в июне и длилась до ноября, сам холерный вибрион был завезён из Турции. За этот период зарегистрировали около 1200 случаев заболевания и столько же носителей.

Эксперт напомнил, что холера передаётся в основном через воду, реже — при прямом контакте с больным. Симптомы инфекции могут проявляться по-разному: от лёгких расстройств до тяжёлого обезвоживания организма. При холере нарушается нормальный процесс всасывания воды в кишечнике — она выходит наружу, что приводит к опасной потере жидкости. Он отметил, что болезнь успешно лечат антибиотиками, а для восстановления водно-солевого баланса применяются регидратационные растворы.

«Диагноз «вибрион» как таковой не ставится. В данном случае речь идёт о холере, вызванной холерным вибрионом. Возможно, в Турции скрывают реальные масштабы заболевания, о чём я предупреждал ещё в мае, ссылаясь на прогнозы ВОЗ, так же, как и скрывают вспышку холеры», — пояснил специалист.

Ситуация с холерой в мире остаётся неблагополучной. Седьмая пандемия холеры, вызванная штаммом Эль-Тор, продолжается с 1960 года. Ранее с начала XX века было шесть пандемий, каждая с периодичностью около десяти лет. В России вспышки холеры отмечались в Дагестане в 1994 году и в Казани в 2002 году, тогда заражение фиксировалось в меньших масштабах.

От малярии до лихорадки Денге: Врач рассказал, какие болезни можно привезти из отпуска
От малярии до лихорадки Денге: Врач рассказал, какие болезни можно привезти из отпуска

Ранее сообщалось, что десятки российских туристов стали жертвами бактериальной инфекции на курортах Турции. В августе на пляжах Алании и Белека были зафиксированы случаи заражения бактерией Vibrio, которая размножается в тёплой морской воде. При этом пресс-служба Минздрава Турции заявила, что подтверждений вспышки опасной бактериальной инфекции на пляжах якобы найдено не было.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Комментарии Лайфу
  • Турция
  • Геннадий Онищенко
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar