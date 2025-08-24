Мессенджер MAX
Регион
24 августа, 02:11

Роспотребнадзор: В России зафиксировали четыре случая холеры в 2025 году

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sumit Saraswat

В России в 2025 году зафиксированы четыре случая холеры — все завезённые из Индии. Об этом ТАСС рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По её словам, инфекция развивается стремительно, и игнорирование первых симптомов может привести к серьёзным последствиям. Попова подчеркнула, что своевременное обращение к врачам позволяет полностью восстановить здоровье пациентов. Все заболевшие, прибывшие из Индии, получили своевременную медицинскую помощь.

А ранее Минздрав Свердловской области сообщил о регистрации случаев энтеровирусной инфекции на территории 21 населённого пункта региона. Наибольшее количество заболевших отмечено в Екатеринбурге – 609 случаев. Энтеровирусные инфекции — ряд острых заболеваний, вызываемых различными типами энтеровирусов (которых насчитывается более сотни). Болезнь способна проявляться по-разному, вызывая широкий спектр симптомов.

