Насморк отступает через 15 минут: Врач раскрыла 5 простых лайфхаков, которые работают мгновенно

Насморк может сигнализировать о начале инфекции или об аллергии, появиться в ответ на раздражение слизистой оболочки носа или на гормональные изменения. Какой бы ни была причина, сам симптом приносит много дискомфорта. Кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская рассказала Life.ru, как быстро избавиться от насморка.

«Чтобы принять верное решение по устранению насморка и заложенности носа, полезно знать первопричину. Ринит в дебюте ОРВИ и аллергический ринит развиваются по разным механизмам, отсюда и разная тактика борьбы с ними», — предупреждает специалист.

Универсальный быстродействующий способ, дающий немедленный результат, — промывание носа изотоническим солевым раствором. Можно купить готовый раствор в аптеке или половину чайной ложки морской соли развести в стакане тёплой воды. Промывать нос следует с помощью маленькой спринцовки, наклоняя голову набок. Также можно использовать специальные спреи или лейки с морской водой.

Промывание помогает удалить избыток носовой слизи, очистить носовые ходы от инфекционных агентов, аллергенов и уменьшить отёк, ринорею и воспаление. Промывать нос нужно минимум 2 раза в день. У промываний носа под давлением есть противопоказания: воспалительные заболевания уха, перфорация барабанной перепонки и некоторые другие. Поэтому перед тем, как начинать промывать нос, нужно проконсультироваться с врачом, лучше всего с оториноларингологом. Екатерина Демьяновская Кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест»

Если температура тела нормальная, нет варикозной болезни и других противопоказаний, один из известных способов уменьшения заложенности носа — тёплая ванночка для ног. Достаточно погрузить стопы в воду температурой 38–40 градусов на 10–15 минут, добавив пару столовых ложек горчичного порошка.

«Этот простой метод работает за счёт стимуляции рефлекторных зон: кровеносные сосуды расширяются, улучшается кровообращение, что способствует уменьшению отёка слизистой оболочки носа. После процедуры нужно надеть тёплые носки и избегать сквозняков», — объяснила врач.

Ещё один способ — точечный массаж носа и окружающих тканей. Он стимулирует выведение слизи из придаточных пазух носа и снижает отёчность слизистой оболочки. Круговыми движениями нужно массировать несколько ключевых точек: углубления у крыльев носа, между бровями. Массаж должен быть мягким и не вызывать боли.

Перечисленные способы можно сочетать с ароматерапией. Эфирное масло эвкалипта или мяты нужно распылить при помощи диффузора или аромалампы. Если специальных приспособлений для этого нет, можно просто нанести на платок пару капель и вдыхать аромат, не прикасаясь тканью к носу. Этот способ подходит тем, у кого нет аллергических реакций на эфирные масла.

«Масла эвкалипта и мяты оказывают противовоспалительное действие, укрепляют стенки капилляров и способны облегчить дыхание при насморке. Правда, этот способ не подойдёт и даже может ухудшить ситуацию при аллергической природе ринита», — уточняет собеседница Life.ru.

Также от насморка может помочь имбирный напиток: чайную ложку измельченного корня имбиря залить кипятком, настоять в течение 5 минут и процедить, затем добавить дольку лимона. Пить такой чай нужно мелкими глотками. Он способствует расширению сосудов ротоглотки и уменьшению отёка слизистой носа. Этот способ также не подходит при аллергическом рините.

Важно помнить, что все эти методы не устраняют первопричину насморка. Если симптом сохраняется более трёх дней, выражен в значительной степени, сопровождается гнойными выделениями, высокой температурой или сильной головной болью, нужно как можно быстрее обратиться к врачу.