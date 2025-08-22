Ковид бьёт с новой силой: Врач назвала главные опасности надвигающейся осени

С наступлением холодов активизируются не только морозы, но и вирусные неприятности. Риновирус и респираторно-синцитиальный вирус (РСВ) традиционно выходят на первый план в осенне-зимний период. Они вызывают привычные симптомы — насморк и кашель — и чаще всего протекают легко. Однако для малышей и пожилых людей старше 65 лет эти инфекции могут обернуться серьёзными осложнениями. Об этом сообщила «Москве 24» врач-инфекционист Елена Мескина.

Уязвимые группы подвержены поражениям нижних дыхательных путей, включая пневмонию и обструктивные бронхиальные состояния. В редких, но тяжёлых случаях болезнь может привести к летальному исходу, предупреждает эксперт.

Помимо этого, сезон приносит с собой вспышки гриппа и CoViD-19. Особое внимание стоит уделить детям и молодёжи, которые чаще всего страдают от этих заболеваний. Симптоматика включает сильную головную боль, ломоту в мышцах, озноб, боль в горле и высокую температуру, хотя конкретные признаки зависят от штамма вируса.

«Не менее распространены грипп и COVID-19. В группе риска здесь – дети младшего возраста, а также взрослые, преимущественно молодые», – отметила доктор.

Отдельно стоит упомянуть парагрипп — вирус, который чаще всего атакует детей, вызывая круп. Это состояние характеризуется осиплостью голоса, лающим кашлем и затруднённым дыханием. У взрослых парагрипп обычно протекает легче, ограничиваясь воспалением трахеи и болезненными ощущениями в горле.