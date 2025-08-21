Названы животные, которых стоит остерегаться в Москве и Подмосковье осенью

Осенью в столичном регионе возрастает опасность встречи с шершнями, гадюками и лосями. По словам начальника управления охраны и мониторинга объектов животного мира департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Сергея Бурмистрова, в сентябре в городе появляется много бахчевых развалов и палаток с фруктами, что привлекает ос, а следовательно — и питающихся ими шершней, укусы которых очень болезненны и могут вызвать серьёзные аллергические реакции.

Чтобы избежать укуса шершня, рекомендуется спокойно отойти от него в сторону. А при укусе важно сразу принять антигистаминное средство и обратиться к врачу при сильном отёке. Эксперт также предупредил о повышенном риске встречи с гадюками, которые днём выходят на прогреваемые места. В большинстве случаев гадюки стараются избегать человека и быстро уползают при ощущении вибраций от шагов.

Однако если избежать укуса не получилось, то не нужно перевязывать ранку или высасывать яд, важно вызвать скорую помощь, стараться меньше двигаться для замедления распространения яда, принять антигистаминное средство и пить больше жидкости. Кроме того, осенью в столице и области возрастает вероятность встречи с лосями.

«Но в любом случае лось вряд ли начнёт сам нападать на человека. Главное — не нужно его провоцировать, пугать, пытаться сфотографировать или покормить. Лучше просто постараться тихо исчезнуть из его поля зрения», — призвал собеседник «Москвы 24».