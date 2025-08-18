Нашествие ядовитых пауков-ос: Российских дачников предупредили о смертельной опасности

В разных областях страны дачники жалуются на резкий рост числа ядовитых пауков-ос. Укус этого насекомого по силе сравним с жалом обычной осы, но в отдельных случаях может привести к тяжёлым аллергическим реакциям и даже анафилактическому шоку.

Как рассказали SHOT очевидцы, ещё несколько лет назад такие пауки встречались редко, а теперь буквально заполонили приусадебные участки. По словам энтомологов, причиной стала аномальная жара: из-за потепления полосатые пауки активно распространяются не только на юге, но и в центральных регионах, а также могут прижиться в городских парках.

Сообщения о массовом появлении паука-осы приходят из Подмосковья, Татарстана, Владимирской, Тульской, Калужской областей, Башкирии, Челябинской области и ряда других регионов.

Научное название этого вида — аргиопа Брюнниха. Обычно его укус вызывает лишь припухлость и зуд, однако у людей с повышенной чувствительностью возможны тяжёлые последствия.