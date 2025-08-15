Нашествие десятилетия: Россияне страдают от полчищ агрессивных и злопамятных ос

Этим летом осы стали настоящей проблемой для россиян. Насекомые не только расплодились до рекордных за последнее десятилетие количеств (впервые за 9–11 лет), но и демонстрируют невиданную агрессию. SHOT ПРОВЕРКА сообщает о шквале жалоб от россиян, которые называют полосатых жалящих по-настоящему дикими. Осы проявляют удивительную злопамятность.

Как рассказали дачники, они способны выследить и ужалить человека даже спустя час после того, как он случайно отмахнулся от них. Масштабы нашествия наглядно видны на дачных участках. Фотография из Подмосковья показывает сарай, на котором в этом году обосновались около девяти осиных семей, тогда как в прошлом году их было не более двух.

Фото из Подмосковья, где осы активно строят дома в сараях россиян. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Учёные-энтомологи подтверждают, что в 2025 году жалящих насекомых действительно больше обычного. Эксперты связывают это с многолетним циклом численности ос, который достигает пика примерно раз в 9–11 лет. Предыдущий всплеск был в 2014 году, и, по словам экспертов, сейчас мы наблюдаем следующий, приходящийся на 2025-й.

Ещё одной причиной поразительной агрессии ос стал августовский период размножения, когда появляются особенно злобные молодые самки и самцы. Кроме того, к осени значительно возрастает число рабочих насекомых, которые активно ищут пропитание для личинок и для себя. Именно их обилие и приводит к учащению контактов с людьми, повышая вероятность болезненных укусов.

К слову, помимо боли, покраснения и отёка, укус осы может спровоцировать опасную аллергическую реакцию, вплоть до анафилактического шока.