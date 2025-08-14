Откачивали полчаса: Сотрудника РАН убил шершень

В Новосибирской области рабочий зелёного хозяйства ФГБУ скончался из-за нападения шершня в Сибирском отделении Российской академии наук, насекомое укусило его в голову и шею. Подробности трагедии сообщила Гострудинспекция региона.

Мужчина в этот момент проводил очистку лесного массива в Советском районе Новосибирска, когда и подвергся нападению шершня. Насекомое нанесло рабочему множественные укусы. Пострадавший успел сообщить о случившемся, однако вскоре потерял сознание. Прибывшие на место медики скорой помощи в течение получаса пытались реанимировать мужчину, но безуспешно.

Сейчас трудовая инспекция формирует комиссию по расследованию смерти работника, чтобы установить точные обстоятельства трагедии.