Откачивали полчаса: Сотрудника РАН убил шершень
В Новосибирске от укуса шершня умер сотрудник Сибирского отделения РАН
В Новосибирской области рабочий зелёного хозяйства ФГБУ скончался из-за нападения шершня в Сибирском отделении Российской академии наук, насекомое укусило его в голову и шею. Подробности трагедии сообщила Гострудинспекция региона.
Мужчина в этот момент проводил очистку лесного массива в Советском районе Новосибирска, когда и подвергся нападению шершня. Насекомое нанесло рабочему множественные укусы. Пострадавший успел сообщить о случившемся, однако вскоре потерял сознание. Прибывшие на место медики скорой помощи в течение получаса пытались реанимировать мужчину, но безуспешно.
Сейчас трудовая инспекция формирует комиссию по расследованию смерти работника, чтобы установить точные обстоятельства трагедии.
Ранее Life.ru рассказал, что в Приморье мужчина умер после укуса пчелы. Сначала 54-летнему жителю стало плохо, его доставили в медпункт, но он скончался во время осмотра. Предварительной причиной смерти стал анафилактический шок.