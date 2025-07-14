В мире создали первую пчелу-киборга: она может стать шпионом или спасателем

Учёные Пекинского технологического института совершили значительный шаг вперёд в области биоинженерии, разработав первую в мире пчелу-киборга, управляемую лёгким мозговым имплантом. По данным South China Morning Post, вес контроллера составляет всего 74 миллиграмма, что даже меньше, чем вес груза нектара, который переносят обычные рабочие пчёлы.

Разработанный командой профессора Чжао Цзеляна контроллер крепится к спинке насекомого и соединяется с мозгом посредством трёх микроигл. Они передают электрические импульсы, которые имитируют естественные сигналы и позволяют дистанционно управлять движениями пчелы. Устройство выполнено в виде тонкой и гибкой полимерной плёнки, сопоставимой по толщине с пчелиным крылом, и оснащено инфракрасным приёмником для управления на расстоянии.

Исследователям удалось добиться высокой степени контроля над поведением пчелы. В ходе экспериментов было установлено, что насекомые точно выполняют заданные команды в 90% случаев. Разработка превосходит предыдущие достижения. Преимущество использования пчёл заключается в их исключительной выносливости: они могут преодолевать расстояния до 5 километров без отдыха и переносить грузы, составляющие до 80% их собственной массы.

Согласно данным, опубликованным в Chinese Journal of Mechanical Engineering, эта технология может найти применение в военной разведке и спасательных операциях. Благодаря своим миниатюрным размерам, пчёлы способны проникать в труднодоступные места.