11 августа, 07:57

Мужчина умер после укуса пчелы в Приморье

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / IHOR SULYATYTSKYY

Мужчина умер после укуса пчелы в Приморье, по данным SHOT, инцидент произошёл 8 августа.

54-летнему местному жителю резко стало плохо после укуса насекомого, его доставили в медпункт, но он скончался во время осмотра. Предварительная причина смерти — анафилактический шок.

Жуткая боль, паралич, конвульсии: Мужчина умер от редкого вируса после укуса летучей мыши

Но опасность может грозить даже из-за домашних питомцев. Так, в Казахстане женщина умерла после укуса кошки. Пострадавшая сразу не обратилась за медицинской помощью и в итоге скончалась от бешенства.

