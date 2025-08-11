Мужчина умер после укуса пчелы в Приморье

54-летнему местному жителю резко стало плохо после укуса насекомого, его доставили в медпункт, но он скончался во время осмотра. Предварительная причина смерти — анафилактический шок.

Но опасность может грозить даже из-за домашних питомцев. Так, в Казахстане женщина умерла после укуса кошки. Пострадавшая сразу не обратилась за медицинской помощью и в итоге скончалась от бешенства.